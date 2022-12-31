民進黨立委范雲。（資料照片）

蔡英文總統27日宣布義務役新制，從四個月恢復到一年，對此，民進黨立委范雲認為，女人也要當兵，若現在可以修法放寬兵役相關規定，她會很樂意去當兵。她承諾將提案修改兵役法，讓保家衛國的權利與義務可以不分性別。不過，網友質疑，范雲可以辭立委先簽下去，明天去找邱國正報到！也有網友稱，民進黨最會做樣子，有種快通過，笑你們不敢！

范雲30日在臉書表示，女人不是不當兵，是法律讓女人沒資格服兵役！早在1933年兵役法立法時，第一條就將服役的資格限定於男性。因此女人並非不當兵，而是國家立法時，根本不認為女人有資格可以當兵！

范雲引述蔡英文總統被問到女人是否要服兵役時，蔡英文也回覆：樂觀其成！范雲認為，學習相關軍事技能，不但可以守護國家、也可以保護自己、家人與家園。想想，一旦有事，難道我們要坐以待斃？！

范雲直言，根本之道，就是提案修改兵役法，讓保家衛國的權利與義務可以不分性別。接下來，她會提出修法，期待有一天所有國人，不分性別都可以一起團結守護我們的家園。

對此，網友笑稱，「可以簽志願役吧」、「先身體力行好嗎」、「民進黨最會做做樣子 ，有種快通過」、「辭掉立委直接去啊！」、「我樂意 妳先當」、「你現在就能辭職去當志願役」、「反正她又不用」、「笑你們不敢」、「好喔，明天去找邱國正報到」、「別裝了」、「專講廢話」、「好了啦，這時候才說願意，年輕的時候怎麼不說」、「樂意去當早就簽志願了，別騙了」、「立刻發動十萬姊妹十萬軍」、「快修啊，別唬爛」、「妳在那裏演」、「你快去啊！不要只會嘴」、「跟九萬一樣自己不當都叫別人當！」、「要就直接修法然後進去當兵」。