揮別2022年，命理師楊登嵙分析12生肖2023年的財運變化，特別點名生肖屬虎、馬、猴的人在新的一年深受財神爺眷顧，正財、偏財運驚人，不僅有望升官加薪，還容易有意外之財。但生肖屬雞、兔、豬的人運勢較差，尤其是金錢方面要多加注意。

▍生肖鼠：★★★★☆

多存點錢不要亂花，記得職場上要和同事相互配合，不要太堅持己見讓人覺得難相處，雖然也不需要左右逢源，但適時的換位思考很重要，才不會只專注在自己的需求上而忽略他人，造成職場失和。財運穩中有升，利於守財，可趁機加強財務整理。另外，將事業的重點放在專業技術的研發上可帶來財力，也有助於資金回籠，最忌金融短線投機，建議保留現金財力，過去投資可變現入袋為安。

▍生肖牛：★★★★☆

需要順應時勢做出相對應的調整，就能適應大環境，甚至能讓人生更上一層樓。如果從年初到現在，你的財富還是毫無起色，那可能是你太保守謹慎，要調整理財策略，越是敢冒險、敢嘗試，才越容易得財；但也絕不可貪多，以免賭性太強，而完全失去控制。農曆9月財運大發，可好好把握。

▍生肖虎：★★★★★

財運超好，正財、偏財兩旺，遇到問題主動求援也容易有貴人出手相助，只要張大眼睛就能分辨清楚誰是小人誰是貴人。事業收入能創新高，利於兼差賺外快，偏財是來自天外飛來一筆為數不小的意外財，但在強大的消費欲面前，守不守得住錢財就要看你的克制力。

▍生肖兔：★★☆☆☆

事務繁忙難免出點小紕漏，要更細心一點就能逢凶化吉，重點就是守財，要避免高風險的投資項目，尤其農曆9月要小心金錢陷阱層出不窮。建議將錢存進銀行，上班族則因各種人情開支而節流不易。要懂得立場對調、換位思考，不適合墨守成規，要因應時勢做出調整，也要適時聽取建言，不適合故步自封。

▍生肖龍：★★★☆☆

財富增長不易，尤其進入秋季之後，有壓力或是有志不能伸的感覺，其實只要調整一下心態換個方向思考，船到橋頭自然直。另外，突發性開銷會特別多，千萬別四處借債，撐到年底財運就會開朗許多。

▍生肖蛇：★★★★☆

不適合冒險投資，也會有身犯凶險的時刻，只要低調做人就能逢凶化吉，職場上也不適合大聲說話，應和職場同事友善相處，不要太出風頭就不會身犯險境。想要增加財富，可在智慧財上多下功夫，運用創意、靈感、謀略賺錢。生意人在交易買賣上要留意與消費者認知上的誤差，以免鬧糾紛。

▍生肖馬：★★★★★

要懂得借力使力，不適合一個人單打獨鬥或是自己忙死自己，需要的時候還是要尋求援手或是傾聽他人意見，懂得符合身處的環境，避免太高調或是太自我而惹人嫌。財運方面，建議採取穩健的方式，錢財進帳雖然緩慢但可避免破財。合作僅利於熟識有交情且與本業有關的事業，若跟來路不明的跨業合作，將耗損錢財。

▍生肖羊：★★★☆☆

不適合冒險進場投資，穩紮穩打把工作打好基礎，細心行事比較好。金錢與人緣、社交廣度亦有密不可分的關係，若想開啟其他錢脈，要塑造好形象、贏得好人緣，知識與體力只能帶來平盤收益。

▍生肖猴：★★★★★

有望展翅高飛迎來升官加薪的好運勢，這半年財富增加的關鍵在於意志力，意志堅強且有行動的人可達成得財心願，意志薄弱者則取財無望。下半年財運相較上半年有好轉，尤其農曆12月會是全年財運的高點，配偶或父母會是你最大的貴人。

▍生肖雞：★★☆☆☆

運勢受沖太歲的影響而動盪難穩，各種危機陷阱正在伺機入侵，安分地做好自己的工作、生意，守好自己的產業，包括不借出錢財，才是最明智的選擇。以此運勢來看，只要不虧就是最大的贏。謹慎行事，做人處事力求細心再細心，就不會留下後患引人詬病；花錢也需要注意節制，才不會出現荷包破口。

▍生肖狗：★★★☆☆

打好基礎累積實力，不適合靠偏財累積錢財，多建立正財以及開源會比較穩妥，另外也要注意身心靈保養，不要太操勞。切忌做出違法之事。不過份的貪財還可，但不能貪色。上半年比較辛苦也累積很大的壓力，但下半年運勢會逐漸平穩回升，有望收成一些不錯的成績。

▍生肖豬：★★☆☆☆

進財穩定，進帳多是正財所得，只有努力工作才會有相應回報，千萬別有孤注一擲的想法。與官場打交道要小心，以免被過河拆橋。尤其是農曆11月要注意破財，出門需留意財物安全。在事業上可望有所突破，只要與人和善，業績長紅不是夢，要好好把握時機。