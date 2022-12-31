官方審查發現英國下議院的老鼠，牠們會躲避陷阱，而下議院委託大學的研究更發現，牠們對於幾種老鼠藥都有抵抗力，這個富有悠久歷史上的議會建築，正遭受被「超級老鼠」侵擾。

據英國《每日郵報》（Daily Mail）30日報導，官方數據顯示，下議院和上議院在2020、2021年度共花費64,880英鎊（近新台幣240萬元）用於害蟲控制，但是英國上、下議院中仍然充斥著超級老鼠，它們能躲避陷阱，還對誘餌免疫。

Anyone else spot this rodent brazenly dashing around beneath the House of Commons during a @BBCNewsnight piece just now? pic.twitter.com/MiIghOXyc4 — Hat plus one (John Lyons) (@johnnieego) June 10, 2019

根據信息自由法（FOIA）所發佈的鼠類控制戰略審查（Rodent Control Strategy Review）顯示，在西敏寺的廚房和餐飲區設置了600個「誘餌盒。」

但老鼠似乎對幾種毒藥有抵抗力，在下議院當局要求下雷丁大學（University of Reading）對老鼠的尾巴進行DNA分析後得到證實。

該報告指出：「目前，我們在誘餌中使用了可滅鼠（Brodifacoum）。由於西敏寺的老鼠有很強的抗藥性，我們與雷丁大學一起對4只家鼠的尾巴進行了DNA分析工作。結果表明，耐藥性的發生率非常高，不僅對第一代抗凝劑有耐藥性，而且對雙滅鼠(Difenacoum)和撲滅鼠 (Bromadiolone)也有。並指出2個已知的突變（L128S和Y139C）」，讓這些超級老鼠不怕抗凝血類的老鼠藥。

這份在2020年編制的報告繼續說，議會當局懷疑這些小鼠對噻鼠靈（Difethialone）也有抗性，這將是有史以來第一個家鼠對噻鼠靈產生抗性的案例。

根據專家的說法，噻鼠靈即使是很小的劑量通常也足以殺死任何大小的老鼠，甚至對人類有害。

在西敏寺的老鼠還存在「行為抗性」，據說已經存在了大約20年，因此很難找到老鼠會吃的誘餌。該報告指出。我們的老鼠完全有可能要麼不吃餌料，要麼不進餌料箱。