消防月曆發布會邀集拍攝model們，與各自所代表的月份版面進行合影。(于家麒攝)

金門首發的「消防形象月曆-力與美的邂逅」，民眾可搜尋「金門縣消防局」臉書粉絲專頁免費下載完整電子檔。(圖／金門縣消防局提供)

金門縣消防局第一大隊副大隊長戴紹恩（左二）特別感謝協助與支援拍攝形象月曆的金門高中健美社同學。(于家麒攝)

「消防形象月曆」結合力與美，令人目不轉睛。(圖／金門縣消防局提供)

金門縣消防局期盼透過與金門高中健美社的合作，能帶起消防員健身風氣。(于家麒攝)

金門縣消防局今年首次推出「消防形象月曆-力與美的邂逅」，邀請第一大隊打火弟兄與金門高中健美社同學合作拍攝，一幅幅結合力與美的精美照片令人目不轉睛，完整展現消防專業、體態健美及健身等元素，限量200份，民眾即起可搜尋加入「金門縣消防局」臉書粉絲專頁免費下載完整電子檔（網址：https：／／www.facebook.com／kinmen119）。

金門縣消防局指出，此次月曆拍攝由一群熱血消防員一手策畫，共同完成了首次專屬的「消防形象月曆」，消防員們擔任各月份模特兒並加註防火宣導標語，還邀請到了金門高中健美社一起入鏡，雙方人員除互相交流平時對於健身及健美的心得外，消防員們更藉此機會宣導消防車輛、救災器材及相關防災知識，拍攝活動也在力與美的交織中圓滿落幕。

受邀協助拍攝的金門高中健美社教練吳哲昀表示，與提出構思的第一大隊副大隊長戴紹恩討論過程中發現，消防工作需負重、搬運、長時間滅火及救援，對於體力、肌耐力方面之負荷甚鉅，於是在兩人溝通下決定透過月曆拍攝，讓各界看見金門高中健美社近年的豐碩成果，也突顯消防人員於忙碌工作之餘，仍不斷自主鍛鍊體、技能，展現良好體魄，以因應繁重的消防工作。

吳哲昀指出，金門高中健美社已成軍9年，於2014年勇奪全國中等學校健美錦標賽冠軍，而在今(2022)年5月份參加「全國中等學校健美健身錦標賽」，更榮獲2金1銅，及1項第4名、3項第五名，團體亞軍的佳績。吳哲昀說，很榮幸帶領社員參加本次的月曆拍攝，希望透過這樣的交流，讓消防員們從科學化的訓練中了解執行救災救護需要的各類體能(爆發力、力量、肌耐力、肌力)，並維持自我體能及正確的發力姿勢，進而預防職業傷害。

金門消防局第一大隊長陳叁奇表示，期盼透過與金門高中健美社的合作，能帶起消防員健身風氣，使同仁們具備更充分的體力和肌力，除了能提升救災救護的效率，更可進而保護自身身體，減少同仁因出勤受傷的機率。

金門縣消防局長呂英華則表示，感謝義消總隊總隊長顏章團、副大隊長吳淑鴛及全體義消全力支持此次活動，並勉勵同仁平時要保持良好體能，提升身體素質，以因應消防重度工作的需求。

呂英華也勉勵消防同仁，多利用閒暇之餘鍛鍊自身的體魄，大家都有機會成為月曆的男女主角，為自己人生留下精彩的畫面。希望透過此次消防形象月曆發佈，除了能向外推展防火防災知識外，也讓更多人看見消防人員平時為了守護民眾生命財產，所付出的努力不懈與辛勞。