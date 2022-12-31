配合2023年起，民法成年年齡下修至18歲，年滿18歲民眾可自行申辦銀行帳戶的政策調整，專為數位原生、青年族群打造的LINE Bank，宣布2023年初開放18歲以上本國民眾可自行開立LINE Bank帳戶，廣大青年族群隨時隨地、在LINE上就能開戶，全線上申請，不怕學校附近沒銀行，滿18歲的年輕族群，完成開戶就能輕鬆擁有屬於自己的銀行帳戶。

LINE Bank為青年族群推出最適合的各項金融服務，除了能選超萌角色的簽帳金融卡「快點卡」，國內消費筆筆回饋LINE POINTS 1%、海外回饋筆筆回饋LINE POINTS 2.8%。不用辦信用卡，指定行動支付綁定「快點卡」去四大超商（7-ELEVEN、全家、OK超商、萊爾富）消費能賺點數回饋，最高回饋LINE POINTS 11%(單筆回饋上限10點)。同學、好友間轉帳超方便，行動銀行跨行轉帳免手續費每月88次，推薦同學新開戶還能賺LINE POINTS 100點，推薦越多同學點數賺得越多。

LINE Bank「口袋帳戶」1元零錢就能攢，最高存5萬享有1.5%優惠利率，零存整付「夢想帳戶」一步步為圓夢目標開始儲蓄，適合量入為出的年輕人，24個月期階梯式加碼後優利最高可達2.02%，存錢為買機車、環島、留學各種夢想做準備。

汽機車強制險從LINE Bank就可線上買，設定到期日「保險鬧鐘」就抽最高LINE POINTS 999點，成功投保再抽現金1萬元，需要時透過LINE官方帳號快速找到保險服務窗口，在LINE Bank APP所有投保都紀錄，線上保單頁面隨時查看，不怕忘記跟哪家保險公司投保，體驗金融自主就在彈指之間。

LINE Bank總經理黃以孟表示，「金管會配合民法將成年年齡20歲下修至18歲，不僅代表滿18歲的民眾將是具備完全行為能力的成年人，到銀行開戶也不須法定代理人（父母）同意。從事金融行為的年齡門檻降低，這樣一來，年紀更輕的民眾也享有『金融自主權』，能從更小的年齡開始感受到使用『零接觸』行動支付，以及創新金融科技服務的便利性！」