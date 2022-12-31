黃明志應景過年歌曲〈I Love You 兔！〉邀韓國女星DJ SODA合作。（亞洲通文創提供）

黃明志推出應景過年歌曲〈I Love You 兔！〉，邀來韓國IG百萬訂閱DJ SODA合作，黃明志笑說：「如果十二生肖都寫滿之後，可能可以開始寫一些星座歌。」整首歌曲呈現濃濃復古歡樂氛圍，MV特別設計爆乳兔女郎跳舞橋段，安排DJ SODA在觀光景點大跳熱舞，黃明志則是扮演想追求DJ SODA的「富一代」。回想2人在馬來西亞初次相見的情境，碰面前黃明志非常緊張，表示：「經常有follow她的IG動態，現在很緊張，手心都已經流汗了。」

黃明志也盡地主之誼，帶DJ SODA去吃火辣辣的蝦子大餐，飽足一頓後兩人才進錄音室配唱，「剛開始DJ SODA有點緊張、有點壓力，可能因為發音的問題，但身為一個製作人就必須要很會講話、很會哄女生開心，製作人與歌手之間必須要有好的互動，就能夠很快把歌錄好」。DJ SODA則表示第一次聽到新歌時一下就被打動，直呼這首真的是她的幸運歌曲，特別為此練舞扮演兔女郎。

黃明志提及農曆新年不止是華人專屬，其實在越南、韓國、日本、中國、台灣、香港、新馬等地都算是非常重要的節日，為了打破「華人」新年的迷思，這首歌特別邀請非華裔的合作對象，於是找上他關注了非常久的IG女神DJ SODA。巧合的是，在黃明志私訊邀約合作的三個月之前，DJ SODA就有先透過IG私訊黃明志，因他是馬來西亞數一數二的藝人，非常希望有合作機會。