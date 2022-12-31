苗栗縣新科縣長鍾東錦首度造訪竹南蛇窯，與蛇窯窯主林瑞華相見歡。（謝明俊攝）

苗栗縣新科縣長鍾東錦首度造訪竹南蛇窯，蛇窯窯主林瑞華親自簡介。（謝明俊攝）

苗栗縣新科縣長鍾東錦首度造訪竹南蛇窯。（謝明俊攝）

竹南蛇窯被列為縣級歷史建築滿20周年，窯主林瑞華感謝全體志工全力相挺。（謝明俊攝）

苗栗縣新科縣長鍾東錦首度造訪竹南蛇窯，由窯主林瑞華陪同入蛇窯查看最新燒製完成的陶藝品。（謝明俊攝）

苗栗縣新科縣長鍾東錦首度造訪竹南蛇窯，體驗蛇窯開窯。（謝明俊攝）

苗栗縣竹南蛇窯於2002年11月26日被苗栗縣政府登錄為歷史建築，今年正好屆滿20周年，竹南蛇窯利用歲末最後一天舉辦20周年慶，蛇窯窯主林瑞華期望將陶藝代代傳承，新科苗栗縣長鍾東錦特地到場致賀，並親自體驗開窯。鍾東錦坦承自己是第1次來到竹南蛇窯，驚豔蛇窯園區是如此美的地方，苗栗陶藝在國內是有相當地位，希望大家持續發場光大。

1972年，竹南蛇窯老窯主林添福在竹南鎮公館里買下竹南蛇窯現址土地，開設窯廠，並建置蛇窯，至2022年剛好屆滿50年。而同時在2002年，苗栗縣政府將竹南蛇窯登錄為歷史建築，今年正好也是屆滿20周年，雖然竹南蛇窯在林添福老窯主過世後，爆發了家族爭產風波，竹南蛇窯一度陷入生存危機，幸林瑞華及妻子鄧淑慧咬牙堅持，在司法途徑上力爭到底，目前，雖然爭產官司仍在進行中，但還是暫時保住蛇窯園區免於挖手毀棄。

2002年11月26日，竹南蛇窯成為台灣首位以「古窯」登錄的文化資產，歷經2年的整修期，重新以「竹南蛇窯古窯生態博物館」對外開放營運，肩負起台灣陶文化研究、傳統陶技藝傳習、柴燒陶藝創新與國際交流的使命。

2007年更排除艱難，每年以「燒大蛇窯」為重要任務，不但用火的技藝，維護保養這座目前國內少有土埆窯，更有著技藝薪傳的意義。蛇窯家族子弟兵藉由一年一度的燒大蛇窯，從修補窯壁、到整理木柴，從練土到成型，從入窯、燒窯到出窯的各項工法，都在每一年大蛇窯柴燒中一次又一次世代傳習。

「竹南蛇窯」身為文化資產並肩負社會責任，不但提供傳統古窯的各項研究，成為各界認識台灣傳統陶窯的重要場域，也藉由第二代窯主林瑞華，將林添福柴燒的技藝精髓，轉化為「環保柴燒」，誓志要將台灣的這項重要技藝，傳播到全世界，讓竹南蛇窯所推廣的「環保柴燒」，為全世界傳統古窯活化，提供一條希望之路。

當全世界都在提倡環保減碳的目標時，竹南蛇窯的活化經驗和燒窯技藝的創新與突破，顯得至為重要。文化資產是屬於全民的資產，竹南蛇窯將以歷史建築20年來所積累的能量，不斷地將人類用火的文明、用土的智慧，永續的傳衍給下一代！