臉書網友留言。（圖／截自臉書）

總統蔡英文27日召開國安高層會議，拍板從2024年1月1日起，1995年1月1日以後出生役男，義務役役期由4個月改為1年。蔡昨（30）日特別來到駐防在澎湖的陸軍兩棲偵察營，了解部隊「實戰化射擊演練」科目，並隨臉書發文刊出配樂、畫面、剪輯精美的影片。不少網友則留言狠酸，蔡不僅把殘酷的戰爭電影英雄化，她本人更可謂「台灣第一影后」。

蔡英文昨日在臉書發文表示，她這周二（27日）帶領執政團隊向大家報告，2024年起，將恢復一年期的義務役。30日上午，她來到駐防在澎湖的陸軍兩棲偵察營，了解部隊「實戰化射擊演練」科目。

蔡英文指出，在「強化全民國防兵力結構調整方案」正式上路後，強化部隊射擊效能，模擬實戰場景的訓練科目，將會是部隊射擊訓練的核心內容。未來，國軍的訓練會更精實、更貼近實戰，也更符合現代作戰需求。役男當兵這1年，將會學習到更多生存、作戰、救人的技能，讓自己有能力守護家鄉、守護家人。

此文留言破3000則，討論熱烈。除部分支持者力挺外，卻也湧入許多網友留言批評及嘲諷：「鵝倫斯基，解釋那麼多……我們不要成為烏克蘭」、「戰爭没有輸贏，只有始作庸者得利」、「這次去吃什麼海產？有鵝肉嗎？一直停電海軍有沒有考慮添購一些天鵝船……比較環保節能唷」、「把戰爭拍得像電影，配樂、剪接都有了，看來是早就準備好了。但請記得，戰爭要流血死人，並不是英雄電影，也不是兒戲，更不能倒帶重來」、「妳覺得打仗很好玩很帥嗎？一國元首PO這種影片都不會不好意思？」「謝謝，片尾應該放EE扛砲當壓軸」、「影片超精彩，台灣第一影后就是妳」。