台北元坤領隊杜元坤（右）賽後頒發獲勝獎金１０萬元，隊長謝秉益（左）代表全隊領獎。（台北元坤提供）

８：台北元坤隊軍容壯盛，３１比１５輕鬆擊敗元又興業，闖進１月７日冠軍戰。（台北元坤提供）

台北元坤順利擊敗元又興業後，領隊杜元坤（前排右五）與總教練洪吉祥（後排右一）賽後與全隊開心合照。（台北元坤提供）

經過兩個半月的激戰，第一屆台灣橄欖球企業聯賽今日移師高雄世運主場館進行四強交叉準決賽，例行賽６戰全勝位居榜首、以台北市立大學為班底的台北元坤，迎戰例行賽戰績排名第四、以北醫為主力的元又興業，台北元坤不論是身材或是體耐力都遠優於對手，最終以３１比１５輕鬆獲勝，１月７日將與長大海洋飼料隊會師決賽，目標鎖定企業聯賽元年冠軍獎盃。

由中華民國橄欖球協會主辦的第一屆企業聯賽共吸引７支球隊參賽，例行賽每支球隊交手一循環，台北元坤未嘗敗績，大村武巨人隊５勝１敗排名第二，以長榮大學位主力的長大海洋飼料和元又興業戰績各３勝３敗，分居三、四。

季後賽不僅班師至高雄世運主場館，而且還聘請日籍裁判擔任主審，橄欖球協會理事長章富麟與企業聯賽創辦人、義大醫院院長杜元坤皆稱讚世運主場館是國內最好的場地，日籍裁判執法更顯公平性，也為第二季聯賽打下厚實基礎。

元又興業靠著罰球射門率先打開得分僵局取得３比０領先優勢，台北元坤不甘示弱立刻追平，緊接著身材壯碩的呂翌祥在團隊掩護下達陣，接鋒駱繹弘加踢射門，１０比３超前，現年２９歲前鋒林威名在防守球員的拉扯下依舊成功達陣，台北元坤連得２０分，上半場２０比３遙遙領先，駱繹弘兩次罰球射門與兩次加踢，個人獨得１０分，表現最優異。

下半場換邊再戰，林威名再次突破對手防線達陣，台北元坤２５比３奠定勝利基礎，元又雖然兩度反擊成功達陣得到１２分，但時不我予，最終台北元坤繼例行賽５９比１７大勝之後，再次以１６分之差輕鬆過關，取得決賽門票。身兼台北元坤領隊杜元坤頒發１０萬元立即獎金，犒賞全隊的辛勞。

杜元坤表示，「企業聯賽提供高中與大學生一個發揮舞台的空間，同時我又成立元坤運動文創產業公司贊助台北市立大學，導入企業精神與文化，專款支持選手訓練，並且訂定ＫＰＩ成長學習目標，而且還在選手身上裝ＧＰＳ，可以追蹤場上球員的心跳、血壓、速度和奔跑方向，協助選手賽後訓練修正與進步。

對於這場比賽，杜元坤直言雙方實力伯仲之間，沒有到最後都無法斷定哪隊能獲勝，雙方對台灣橄欖球的成長有很大的幫助，台北元坤在前鋒的實力較佳，元又興業則是後鋒速度較快，這場比賽能夠獲勝是團隊努力而來，希望球員再接再厲，下周能一舉奪冠。

單場兩次達陣的林威名謙虛說，能夠達陣都是靠著隊友的通力合作完成的，這場比賽給自己打８０分，欠缺的２０分是因為防守有些疏失，個人優勢是場上的指揮官，指導隊友如何佈陣與攻擊。期盼聯賽能繼續辦下去，各隊積極提升實力，讓比賽更加精采。

台北元坤主力球員姚致堯強調，或許是因為季後賽採單淘汰賽，大家壓力比例行賽大，一開賽打得比較凌亂，後來放慢速度後才找回節奏，進而發揮戰術贏得比賽。以往國內缺少企業贊助，不少學長與前輩看不到未來，現在杜院長不但找來不少企業贊助球隊，還改善了訓練與比賽環境，讓我們能在學校畢業後才可以勇敢地在這條道路上尋夢。

另一場四強賽，大村武巨人上半場兩次罰球射門取得６比０領先優勢，沒想到下半場戰況丕變，長大海洋飼料兩次達陣與一次成功加踢１２比６逆轉超前，大村武巨人在比賽後半段靠著團隊身材硬推達陣，１１比１２追近，只需加踢射門就能扭轉劣勢，可惜失手了，最終就以１分之差飲恨吞敗。