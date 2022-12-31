國產疫苗公司高端爆發內線交易案，檢方訊問母公司基亞董事長張世忠後，以30萬元交保。對此，國民黨前台北市議員羅智強怒嗆，拚政黨輪替，到時候蛇鼠一鍋端！

羅智強在臉書指出，歷經1年半、立委多次檢舉，外界質疑不斷，金管會駐會檢察官9次移送資料，終於在九合一大選後，檢調對高端內線交易案展開調查。

羅智強表示，高端股價由32元最高飆到417元，漲幅達13倍，至少9次在疫苗重大訊息發布前，高端股票出現交易量異常暴增，顯然有人事先掌握資訊，買進賣出，造成交易爆量。

羅智強直言，檢調傳喚高端、基亞相關18人到案，不是無保請回，就是5至50萬交保。而高虹安被指詐領60萬助理費，以60萬交保，牽涉數百億的內線交易弊案，交保金額居然比不上高虹安！

羅智強認為，高端內線交易只是整個高端弊案的冰山一角，總統屢幫高端疫苗背書，如親開「法說會」。而高端所涉爭議，多到說不完，只能待政黨輪替，蛇鼠一鍋端！