韓國著名狗仔媒體《Dispatch》每年都會爆出一對「元旦情侶」，今(31日)逢年末，《Dispatch》提前爆出33歲的李鍾碩（公司正名為：李鐘奭）與29歲IU（本名：李知恩）的戀情，引來外界熱議。回顧過往兩人交會史，曾在10年前一起主持《人氣歌謠》，當時還傳出因服裝爭議，兩人私下鬧不合，互相厭惡，有如「不打不相識」的經過也讓人好奇。

李鍾碩昨在MBC演技大賞領獎時特別未指名道姓，點名想對身邊的一位朋友表示感謝，稱對方用良好的影響力讓他回到積極的道路上，想藉此機會跟對方答謝，「謝謝你如此了不起，我喜歡又尊重你很久了」，讓外界好奇對象是誰，今《Dispatch》便打鐵趁熱，爆出直擊李鍾碩和IU秘密到名古屋度假村共度聖誕節，待了3天2夜，行程是李鍾碩規劃的，連經紀人都不知情。

網友發現李鍾碩退伍後談理想型似乎指的是IU。（圖／翻攝自哎一股清流微博）

見此，不少網友紛紛扮起鍵盤柯南，挖出過去跟兩人有關的消息，其中有粉絲提到，李鍾碩入伍前透露理想型是「個子高的苗條女人」，點出是外型像前輩李奈映一樣的人就好，退伍後再被問到此題，則稱：「能夠讓我尊敬的人、賢明又剛強，又有點可愛」，稱希望能跟這樣的人結婚，還推薦IU的歌，似乎早就說明心意。

而IU過去和張基河認戀前，就被歌迷發現歌曲裡有「戀愛的訊號」，去年底有網友在論壇發文，詢問「IU好像在談戀愛」，原因是IU的新歌談了很多關於戀愛初期青澀又甜蜜的感覺，還用草莓粉色月亮比喻陷在戀愛中人的心情。此外，IU和李鍾碩2012年8月曾一同搭檔主持《人氣歌謠》，但年底就拆夥，當時傳出兩人私下不合，女方提出服裝的建議都被李鍾碩打槍，回到休息室幾乎零互動，李鍾碩也鬆口有點討厭對方，但結束合作後又變成好朋友，形容兩人是一對歡喜冤家。