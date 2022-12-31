苗栗縣南庄鄉東河國小建置原民傳統竹屋落成，按照過去生活習慣，在竹屋旁設有菜園。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣南庄鄉東河國小建置原民傳統竹屋落成，內部仿照傳統竹屋建置。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣南庄鄉東河國小建置原民傳統竹屋，由同學學習以傳統工法建造竹屋。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

住處苗栗縣南庄鄉偏遠山區的東河國小，學生多半是屬泰雅族與賽夏族，為了讓學生了解祖先生活習慣和模式，學校利用操場周邊空間，遵循古早技法搭建傳統竹屋「taew'an」家屋，做為民族教育場域，也在四周開闢種植場地，讓學生體驗耕種並學習與大自然共存。

東河國小是在2022年度獲教育部國前教育署補助營造原住民族文化學習場域經費181萬餘元，校方規劃了傳統竹屋及傳統作物耕地，讓民族教育不只能在教室內學習，更能擁有體驗、觀察及實作的機會，例如，去樹皮、剖竹及防水工法施作等技藝學習。

在賽夏族傳統生活中，種植農作物及進行漁獵是獲取食物的重要來源，其中作物亦包含織布染色用的天然植物，因此規劃在傳統竹屋周遭保留部分空間作為種植作物使用，例如小米、薏苡、薯榔等，讓師生可親身體驗種植的過程。

原住民族順應大自然、惜福感恩的天性，以及長期與大自然互動下累積的傳統智慧，在其保留的民族文化當中仍然可見，例如搭建傳統竹屋的材料不能使用新鮮竹子，需經過曬乾與煙燻等多個步驟處理才能降低蟲蛀或潮濕等問題發生。

東河國小校長高清菊校長表示，學校期待「taew'an」是一個在學校的「家」，也是凝聚部落與學校共識的「家」，讓彼此牽起手來一起照顧我們的下一代，使其了解自己的文化、尊重不同的文化，進而提升對自身文化的認同感與自信心。

縣長鍾東錦表示，透過部落耆老、族人及學校間相互討論取得共識進行空間的營造，能讓原住民族的文化價值不斷傳承與革新。未來將持續推動原住民文化，以利發揚原住民族文化之美。