民進黨九合一大選慘敗，黨內隨即成立選戰檢討小組，並由桃園市前市長鄭文燦擔任召集人，檢討報告日前出爐，其中提到民進黨在人民眼中「執政傲慢」，讓支持者不出來投票。黨內人士直言，此報告只完成一半，因為只檢討原因，沒解決問題，如果沒有提出解方，那只會繼續被修理。黨內人士也說，檢討報告點出很多原因，代表沒有主軸、沒有總體戰略。

黨內人士表示，檢討報告後，大家都知道敗選原因了，那接下來改進作法是什麼？舉例來說，疫情問題的表現，跟民眾感受有落差，但如何讓民眾有感受，哪些是有同理心的作法，即便現在疫情過那麼久，但大家還是要戴口罩，那要不要花錢，民眾還是要付出成本代價，政府如果可以補貼民眾快篩或口罩，也是一種作法。

黨內人士指出，第二，就是「黑金」問題，檢討報告中提到「減少影響」又是什麼意思？第三，報告中承認處理學倫案態度有問題，但民進黨也從來沒有因為論文與處理態度，向社會公開道歉過，甚至新竹市前市長林智堅前幾天發道歉文，還是認為論文沒有抄襲。

黨內人士認為，論文根本沒有止血，到現在都還在流血，應該要公開道歉，或做一次性的全面清查。

黨內人士直言，行動政策與建議在這份報告中沒有看到，或大家點到為止不敢講。如果是這樣，檢討報告只完成一半，只是向社會交代有檢討而已。只檢討原因，沒解決問題，且有些原因現在看來還在，需要黨的頭人要有智慧，找一個解決方法，否則還會被繼續修理。