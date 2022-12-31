台灣邊境解封後首度迎接農曆春節，連帶拉抬流感疫苗打氣，疾病管制署今年度採購640萬劑公費流感疫苗，目前僅剩最後7萬劑。近期國內再增5例流感重症個案，全台累計達19例，疾管署發言人莊人祥指出，目前流感疫情穩定，沒有明顯上升跡象，但農曆春節期間出入境頻繁，「過年後什麼事情都有可能發生！」有待持續觀察流感疫情變化。

疾管署發言人莊人祥表示，近兩周新增5例流感重症個案，分別為6歲、50多歲、60多歲、70多歲、80多歲，其中4例男性、1例女性，全數未接種流感疫苗，發病日介於12月12日至12月20日之間。據統計，本流感季累計19例重症個案，分別為16例H3N2、2例H1N1，1例B型流感，其中3例死亡。

莊人祥進一步說明，6歲男童重症個案於12月12日出現發燒、意識改變、極度倦怠感，12月13日到急診就醫，經檢驗為A型流感，因為持續意識不清，懷疑為病毒性腦炎，轉診至另一家醫學中心，12月16日驗出H3N2。

今年度公費流感疫苗自10月1日起開放接種，疾管署共採購640萬劑；截至12月30日已接種632.5萬劑，目前全台只剩7萬多劑。莊人祥指出，和往年相比，今年公費流感疫苗打得比較早，可能因為邊境開放，民眾有出國規劃，或是預期今年流感疫情會增加，因此接種情形較踴躍。

莊人祥提醒，有意願且符合公費接種流感疫苗資格的民眾，可前往各地方衛生局網站，或疾管署「流感防治一網通」網站，可以查詢哪些醫療院所還有公費疫苗可以打。

根據疾管署統計，國內上周（第51周）類流感門急診總就診人次略升，高於前2個流感季同期。莊人祥表示，目前流感疫情沒有上升趨勢，近兩周增加5例重症個案，和新冠疫情前相比，屬於比較低的狀態，但過年期間出國和返國人數較多，「過年後什麼事情都有可能發生！」還有待觀察疫情變化。