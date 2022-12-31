新竹縣農村人口老化，20年前不少茶園出現廢耕情形，縣府從2009年推動茶園復耕計畫，每公頃分3年補助8萬元，並同步爭取農委會農糧署新植茶園補助每公頃5萬元，鼓勵農村青年返鄉，茶園復耕10年有成，面積達131.73公頃。

農業處長范萬釗指出，新竹縣最有名的東方美人茶主要種植北埔和峨眉2鄉，面達有93公頃，每年優良茶評鑑後，很快就被搶購一空，價格一直居高不下，今年單是「三花」1斤就要1萬2千元，入等的優良茶都要數萬元，可說是真正的「茶金」！

新竹縣特色茶在市場極具競爭力，但茶菁原料明顯不足，為解決茶菁短缺問題，縣府在2009年推動茶園復耕計畫，鼓勵農村青年返鄉，復耕茶園和新植茶園。

尖石和五峰茶園原本不多，在縣府推動茶園補助措施後，目前茶園面積有67公頃，並都位在海拔1400到1800公尺的山區，日夜溫差大，日照適宜且午後常起雲霧，生產半發酵的高山烏龍茶為主，並以「雲裳烏龍」命名，連續舉辦4屆優良茶比賽，也逐漸打開市場知名度。

范萬釗說，湖口、新埔及關西3鄉鎮，早年以生產包種茶、紅茶為主，隨著台灣茶飲料市場蓬勃發展，茶飲原料需求增加，加上積極推動耕復，目前3鄉鎮茶園面積有236公頃，由在地茶廠製作條索狀茶乾，再供應飲料廠製作綠茶及包種茶。

同時，農業處輔導新埔鎮振慶製茶工廠、關西鎮勝興製茶廠及大東製茶廠成立茶集團產區，在31.7公頃茶園以集團化和農商合作生產方式，導入共同用藥和衛生加工，確保消費者食的安全，也提升新竹縣茶產業的競爭力。

范萬釗指出，縣府推動茶園復耕補助8萬元計畫外，並同步爭取農糧署每公頃5萬元新植茶園補助計畫，每年度申請茶園復耕面積約在10到15公頃，到今年茶園復耕總面積131.73公頃，全縣茶園面積已近400公頃。