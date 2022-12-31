葡萄牙球星C.羅納多（Cristiano Ronaldo）正式加盟沙烏地豪門艾納斯，結束20年的歐洲聯賽生涯，31日有媒體挖出C羅曾嘲諷巴薩隆納名將哈維（Xavi）前往卡達踢球的往事，如今6年過去了，步入生涯後期的C羅也為了2億歐元的超級巨約，不得不打自己的臉來到低層級的沙烏地聯賽效力。

2015年哈維轉戰卡達聯賽延續職業生涯，效力Al Sadd四個賽季之後高掛球鞋，受訪時哈維曾被問及，C羅及梅西（Lionel Messi）2人誰會是更加出色的球員，而哈維當然是毫不猶豫力挺前隊友，「梅西的技術及精神是無人能比的，但C羅運氣不好，和梅西處在同一個時代，2人沒有比較的意義，除非你是皇馬的球迷。」

C羅當時拿下西甲及歐冠聯賽雙冠王，又率領葡萄牙奪下歐國盃冠軍，榮耀滿身的他聽到哈維的言論也立即做出了回應，「我是網路上搜尋次數最多的球員，他不過只是想搏版面而已，為什麼要關心他說了些什麼？我拿下了3座金球獎，但他現在跑去了卡達，我甚至都不知道他是不是還在踢球。」

Throwback to Ronaldo joking about Xavi playing in Qatar. Life comes at you fast 😂 pic.twitter.com/YfsudBXvbs — 𝑭𝑨𝑫𝑰 ⚡️🇲🇦 (@FCBFadi10) December 30, 2022

事實上C羅被打臉的事不只這樁，2015年他公開受訪時說道，「我希望自己即將要退休的時候，還是保持著頂尖的水準，仍持續效力頂級聯賽以及球隊，並帶著最後的尊嚴退休。我不是說美國、卡達、杜拜的聯賽不好，但我不認為自己會去那裡。」