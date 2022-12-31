2023年法務部行政執行署高雄分署將於1月3、4日舉行「123聯合拍賣會」，此次拍賣會上最亮眼的莫過於340萬起跳的保時捷凱燕休旅車，車子部分還有2輛TOYOTA轎車；至於不動產部分，則有因酒駕不繳罰緩的37筆不動產土地進行拍賣。

「123聯合拍賣會」將在高分署1樓進行拍賣，拍賣項目廣泛，包括陽信股票及玩具扭蛋等物品。

1月3日將拍賣TOYOYA的JEPNKR CAMRY，以及ALTIS ZE1EPE；而備受矚目的則是1月4日加開場的拍會，屆時將會拍賣一台要價340萬起跳2015年7月出廠的保時捷凱燕休旅車（PORSCHE CAYENNE），排氣量3598 c.c.。

除了不動產以外，高分署也對37筆不動產進行拍賣，其中包括三民區九如一路的土地，面積1044平方公尺，權利範圍3分之1，要價高達4996萬元。

而廖姓酒駕犯因屢經催繳仍不繳納罰緩，名下又無其他財產可供執行，因此將拍賣廖男名下六龜區新民庄段的土地，總面積405平方公尺，權利範圍4分之1，底價62萬元；另名蔣姓酒駕犯名下的左營區左南段土地也將拍賣，總面積67平方公尺，權利範圍4分之1，底價43萬6000元。

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