台鐵公司30日接獲署名方xx的民眾在信箱留言，恐嚇要在農曆春節時，在松山、南港車站放置炸彈，鐵路警察局獲報後已展開調查，台鐵公司也將加強春節期間的安全警備工作。
據了解，方姓民眾連發3封郵件，第1封揚言2023年1月23日，要先在松山火車站第一月台放炸彈、第2封則是1月23日中午改放南港火車站、第3是1月25日要放炸彈，但未註明哪個車站。
台鐵獲報後將內容轉交鐵路警察局，警方現已根據IP追查寄件者，春節期間也將加強防護及維安工作，全案持續調查中。
台鐵公司30日接獲署名方xx的民眾在信箱留言，恐嚇要在農曆春節時，在松山、南港車站放置炸彈，鐵路警察局獲報後已展開調查，台鐵公司也將加強春節期間的安全警備工作。
據了解，方姓民眾連發3封郵件，第1封揚言2023年1月23日，要先在松山火車站第一月台放炸彈、第2封則是1月23日中午改放南港火車站、第3是1月25日要放炸彈，但未註明哪個車站。
台鐵獲報後將內容轉交鐵路警察局，警方現已根據IP追查寄件者，春節期間也將加強防護及維安工作，全案持續調查中。
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