李鍾碩（李鐘奭）今(31)日被有著南韓最強狗仔之稱的《D社》爆出熱戀IU(李知恩)長達約4個月，稍早其所屬經紀公司先是表示「確認中」，而他稍早霸氣發聲明認愛，指出：「最近從朋友關係發展成戀人，真摯地交往中。」

李鍾碩所屬經紀公司HighZium Studio在被韓媒爆出戀愛消息後，先發出聲明稱：「確認中」，並無確切回覆。稍待時間經過一個小時左右，進而證實李鍾碩與IU熱戀中，「演員李鍾碩與IU最近從好友發展成戀人關係，真摯地交往中，希望可以這段美好愛情多多應援。」希望粉絲們可以為這段感情獻上誠摯的祝福。

據悉，李鍾碩曾在10年前與IU一起主持《人氣歌謠》，當時還傳出因服裝爭議，兩人私下鬧不合，但結束合作後又變成好朋友。此外，李鍾碩於入伍前透露理想型是「個子高的苗條女人」，退伍後再被問及此題，則直言：「能夠讓我尊敬的人、賢明又剛強，又有點可愛」，稱希望能跟這樣的人結婚，還推薦IU的歌，似乎已洩漏部分戀愛線索。讓網友們相當關注這段如「歡喜冤家」般的戀情發展。

李鍾碩曾與IU合作擔任《人氣歌謠》主持人。(圖／翻攝自微博)

事實上，李鐘碩昨日在MBC演技大賞發表得獎感言時，未指名道姓，點名想對身邊的一位朋友表示感謝，直言：「我喜歡你很久了。」讓外界瘋猜是「認愛舉動」，消息一時引爆各大網路論壇。而今公司證實兩人戀愛中，網友們有紛紛留言，為這段感情獻上祝福。