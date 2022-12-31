苗栗縣新英國小30日啟用新菜田。（台灣好基金會提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣新英國小30日啟用新菜田。（台灣好基金會提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣新英國小30日在茶田上栽種新茶苗。（台灣好基金會提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣新英國小30日在茶田上栽種新茶苗。（台灣好基金會提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣新英國小30日在茶田上栽種新茶苗。（台灣好基金會提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣新英國小是縣內唯一不是位處偏鄉，但被列為森林小學示範學校，10年前台灣好基金會推動神農計畫，將新英國小列入認養，教導小朋友食農教育，今年苗栗在地企業台灣光罩接棒認養計畫，啟動新英國小2.0版神農新校田，30日由小朋友們共同在學校的新闢茶田內種下3款茶苗，傳承苗栗客家茶鄉傳統。

2013年台灣好基金會董事長柯文昌開始推動神農計畫，在苗栗認養新英國小加入神農計畫，以有機飲食、土地教育與家鄉認同為架構，透過食農教育帶入創新教育的資源。新英國小是第1所加入神農計劃的小學，10年來，師生們練就有機蔬菜栽植的真本事，轉化跨領域課程設計，多次獲獎。新英國小校長李淑媛上任後，盤點地方資源與文化，擇定以「貓裏紅」紅茶做為新英國小校定課程主題，同時積極的為孩子們整合從種植到品茗一系列茶文化課程。

今年，台灣光罩慈善基金會董事長吳國精接棒認養計畫，30日上午，柯文昌、吳國精一起到學校開闢新茶田，並與學生們共同栽種青心大冇、台茶12號、台茶18號等三款茶苗。並由4年級的小茶藝師們奉茶，體驗從栽種到茶文化完整系列。最後，再為重新打造的四季菜田校田揭牌，並一起享用學校營養午餐，品嘗神農計畫提供的有機蔬菜。

柯文昌表示，感謝新英國小的大力支持，讓神農計畫的想法創建可在此開始實驗，讓計畫可擴展到屏東、新北、花蓮、台東縣市。台灣因四面環海的環境，擁有發展有機島的條件，他期待將來50年、100年後夢想能成真，也寄望小朋友們未來繼續貢獻。

吳國精則提到，台灣光罩擇定與台灣好基金會神農計畫合作，希望能夠站在巨人肩膀上學習，深耕苗栗在地。台灣光罩的社會責任以回應社會需求為主，鼓勵全體員工種植福田，多多行善、引發更多善行、善法，透過每年公司盈餘提撥經費，投入社會影響力。

台灣光罩發跡於竹科，在2021年時，台灣光罩的總部搬至竹南科學園區，落腳竹南，深耕苗栗，同年7月正式成立台灣光罩慈善基金會，除了支持神農計畫，在苗栗地區也支持了多所偏鄉學校多元課程補助計畫。

校田2.0委託貓裡小學團農老師陳淑慧規劃設計，除在校園階梯空間建置專業茶田種植區，並將原四季作物校田區重新打造成一處適合學童農事操作及具景觀休憩的地方。貓裡小學團的農老師們也會持續豐沛學校食農教育內容，扮演學校推動的食農教育好夥伴。