寒流來襲，有善心人士30日在艋舺公園旁發送愛心便當，69歲蔡姓街友吃完1個後，又重新排隊想再拿，遭到蔣姓志工喝止：「你拿過了！」此話引起蔡的不滿，雙方爆發拉扯，正準備大打出手時，被在附近巡邏的警方當場制止，隨後將2人帶回警局保護管束。

萬華警方表示，30日中午12時許，有民眾在公園靠近三水街的角落發送愛心便當、礦泉水，希望寒冬露宿街頭的街友能飽餐一頓，便當數量約有100多份，由3、4名志工擺推，讓街友排隊領取。

蔣姓志工此時發現，剛才拿過的蔡姓街友又跑來拿，拒絕給對方並表示：「你拿過了！」蔡則認為便當明明還很多，而且他吃1個沒吃飽，再拿又不會怎樣，雙方因此爆發衝突、拉扯。

2人準備大打出手時，附近巡邏警方聽到動靜立刻趕來，將2人拉開制止，因雙方情緒激動，隨後將其帶回保護管束，因雙方都沒有提告，在冷靜1小時後讓2人分別離開。