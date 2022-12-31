性感網紅長瀨昆妮，有著甜美外貌及凹凸有致的火辣身材，被網友封為「最凶日文老師」，近來被爆私密影片外流，引發軒然大波，不過她不畏流言紛擾，稍早突然PO出身穿比基尼的辣照，還牽著一名男子的手放閃，感情世界再次掀起外界猜測。

長瀨昆妮才剛爆出私密片外流，不過心情似乎不受影響，稍早依舊在臉書發文，只見她寫下：「2022壞的出去，2023好的進來」，還附上兩個愛心符號，附上照片則是身穿粉紅色綁帶比基尼，只見一對傲人渾圓北半球幾乎要撐破泳衣，加上零贅肉的火辣S曲線，讓人看的血脈賁張，不過她的左手此刻緊牽著未露面男子的手，疑似放閃的甜蜜畫面羨煞旁人。

長瀨昆妮才曬出這張養眼照，立刻吸引上千網友按讚朝聖，紛紛留言：「該說放開那個女孩」

、「昆妮越來越辣了」、「放進去一點點，好的就進來了」、「祝福妮妮2023新年快樂」、「有點 色色的意思耶」、「今晚跨年倒數抱緊妳」、「推測是男朋友吧」、「2022最後一天看見美女妮妮何愁2023年沒好運」。

長瀨昆妮日前被爆私密片外流，只見標題寫下「日文女神長瀨昆妮連x毅助理限時流出」，雖然片中男主角沒露臉，不過網友依身形推測就是連千毅，在網路掀起熱議，根據《ETtoday》報導，長瀨昆妮表示遭人惡意攻擊，預計將採取法律行動，連千毅則指出影片中的男生沒有刺青，光憑這點就能確定並非他本人。