麋先生扛25公斤器材趕場台南、台中跨年演唱會寵粉。（相信音樂提供）

家家去年飛到金門，這次則回到主場家鄉台東「東漂去旅行」會歌迷，準備了〈命運〉、〈填空〉、〈家家酒〉、〈閉上眼睛會想起的人〉及〈For Baby〉，還邀請好友Matzka驚喜合體對唱充滿拉丁風的族語歌曲〈kamaya a su tjengelayan tjanuaqen 到底妳還是愛我的〉，一開口就讓台下粉絲嗨翻。

家家難得在年末回到台東，也趁著工作空檔參與家族一年一度的卑南族大獵祭，並預告在新年初1月6日將到台北Legacy舉辦《輕輕許個願》生日音樂會，與歌迷共度美好夜晚。

麋先生甫結束《WE我們的十年》成軍10周年演唱會，跨年夜行程緊湊，今晚將先在「台南好YOUNG跨年晚會」開場，帶來〈嗜愛動物〉、〈廢廢〉、〈長成什麼樣子算愛情〉和〈四不像〉等曲；接著再趕到「2023台中新站麗寶跨年晚會」與粉絲跨年迎接新年。

為了滿足2場歌迷的期待，他們扛著超過25公斤的樂器登台，也預告新的一年籌備新專輯，期待能盡快端出新作給歌迷。他們也預告2023年1月1日下午將到五月天《諾亞方舟10週年進化復刻限定版演唱會》2022明日舞台，和歌迷迎接新年元旦。