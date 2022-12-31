因應跨年元旦假期，交通部長王國材今（31）日下午前往高公局行控中心視察國道車流情形，王國材表示，今年整體高速公路車流減少了4％，國道5號也減少了7％，主要是因為車流以觀光為主，較少長途旅次，另外交通部今年也規畫西濱台61線與台9線來分別作為國道1號、3號及國道5號的替代道路。

王國材表示，今年整體高速公路車流減少，除了可能受天氣影響外，也與元旦跟農曆春節只相距21天有關，比較沒有長途旅次，都是以觀光旅次為主。另外，交通部也在主要決策點裝設CMS來顯示替代道路的時間，讓用路人知道要不要轉換到替代道路，都有發揮功效。

高公局交通管理組交通運作科長蔡明哲補充，受限於宜蘭、花蓮的天候有下雨的影響，今年國道5號往宜蘭的交通量有較大幅度的減少，雖然下午開始車流有大一點，但在適當的控管下還是可以維持一定的車速。

整體國道的交通路況，只有整個新竹路段從湖口到新竹路段南向呈現比較車多壅塞的情況以外，其他路段只有受限於交通事故路段的影響，整體來看國道的車況大致上都是正常。

另外有關今晚跨年夜的交通部分，王國材也呼籲民眾不要疲勞駕駛，充分休息後再上路，也不要在國道上停下來看煙火，像是在汐五高架上看101煙火、國道10號仁武路段看義大世界跨年煙火，這些都是違規的行為，蔡明哲也說，如違規停在國道上，將由國道警方驅離，並處以3000元至6000元的罰鍰。

至於明天的車流情況，蔡明哲表示，雖然還是會有部分南向車流，但整體而言會以北返車潮為主，主要壅塞路段可能還是一樣會集中在下午時段，如：國一的彰化路段、台中路段、新竹往北路段，國三則是南投、桃園的北向，這樣的車流可能要到晚上8點以後才會紓解。

所以也建議用路人，如果要北返可提早在中午12點以前出發，來避開下午的尖峰時段，如果不趕行程的話，也可以多延後一天，到隔日上午再上路，若真的要在明天下午出發的話，也建議多利用替代道路，如：台61線、台63線以及台9線來作為國道的替代路徑。