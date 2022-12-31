竹南鎮君毅中學30日舉行愛心慈善園遊會。（君毅中學提供／謝明俊苗栗傳真）

竹南鎮君毅中學30日舉行愛心慈善園遊會。（君毅中學提供／謝明俊苗栗傳真）

竹南君毅中學為培養學生愛心為人精神，每年歲末都會在校內舉辦寒冬送暖愛心義賣園遊會，30日上午舉行園遊會，華嚴啟能中心、華山基金會都參與活動，所得贊助「身心障礙者」、「助老愛心袋」，「愛老人計畫－送愛到家」、「送愛偏鄉」、「愛心年菜」……等，校方募款總額206960元，將捐助台灣石虎保育協會，共同散播師生溫暖與愛心。

君毅中學推動幸福工程，聚焦培養學生帶著走的能力、讓孩子成為更好的人，今年利用12月30日歲末最後一個上課日，在校內舉辦第11年的「寒冬送暖愛心義賣園遊會暨倒數迎新年活動」。今年主題為「萌虎聲風」，由各處室、班級擺設豐富多元攤位進行義賣活動，所得收入扣除成本開銷，將捐贈「台灣石虎保育協會」及學校「仁愛基金」，希望散播君毅師生的溫暖與幸福。

竹南鎮君毅中學30日舉行愛心慈善園遊會。（君毅中學提供／謝明俊苗栗傳真）

為了讓活動更精彩，校方放手讓學生展現「君毅幸福七力」獨挑大樑。學生自治會成員在段考後利用課餘積極籌辦活動，除拍攝宣傳影片、搭建青春動感舞台外，更邀請學生最愛的網紅擔綱活動主持、知名歌手表演，此外，還邀請竹南高中熱音社、吉他社、大同高中熱舞社、君毅熱音社、高中吉他社、國中吉他社、舞妍社等學生社團共襄盛舉。

竹南鎮君毅中學30日舉行愛心慈善園遊會。（君毅中學提供／謝明俊苗栗傳真）

愛心園遊會並邀請華嚴啟能中心、華山基金會共同參與活動，所得贊助「身心障礙者」、「助老愛心袋」，「愛老人計畫－送愛到家」、「送愛偏鄉」、「愛心年菜」……等，家長會長李甲元、校友會理事長徐維都出席號召家長、校友共同參與活動，給予孩子莫大鼓勵，大家共同發揮愛心做公益。