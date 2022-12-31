告五人31日在台中、高雄兩地陪伴粉絲跨年。為高雄夢時代「亞灣未來市演唱會」揭開跨年序幕的他們，一連飆唱〈愛人錯過〉、〈醜人多作怪〉等嗨歌，並帶來上千萬點閱率的爆紅歌曲〈披星戴月的想你〉、〈帶我去找夜生活〉，寵粉的他們更在歲末遞上最新單曲〈在凌晨睡著的自己〉，替粉絲進行「大掃除」洗滌心靈，迎接全新的一年到來。

告五人氣勢持續攀升，繼坐擁2021年串流平台KKBOX「華語年度單曲累積榜」亞軍後，2022年再憑〈好不容易〉榮降冠軍寶座，其專輯《運氣來得若有似無》更霸佔各大排行榜多時，足見他們的高人氣。正如火如荼製作第3張創作專輯的告五人，新作備受期待。1月1日當晚告五人也將到五月天《諾亞方舟10週年進化復刻限定版演唱會》擔綱開場嘉賓，和2.5萬名歌迷度過新的一年。

將在2023年開年第一天釋出的全新單曲MV〈在凌晨睡著的自己〉，告五人像是遁入到另個平行時空般，從跨年演出的繁忙行程中悄悄脫逃，穿越到無人的輕軌列車放飛自我，盡情嗨唱。詞曲創作的雲安說：「這是一首能在何時何地聽的歌，只要想沉靜心靈時，或是想要有個不同轉變，需要點能量的時候就可以聽，像我們自己就被這首歌鼓舞！」