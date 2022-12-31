今年度全國稅收可望超過預算數4500億元，總統蔡英文今天召開國安高層會議，政府初步規劃在財政許可範圍內，其中的1800億元適時研議與全民共享的可行方案。

總統府新聞稿指出，4500億元中扣除應分配給地方政府的稅收700億元，中央政府可運用之稅收佔3800億元，將從三個面向規劃。首先，除原本已編額度外，將額外以其中1000億元為規模，撥補勞保及健保基金財務缺口，並同時挹注台電資源，進行電價補貼。一方面減輕勞健保基金的財務壓力，也減輕下一代的給付負擔；另一方面，則從源頭管控能源價格，穩定全球原物料上漲對台灣物價的衝擊。

其次，除各部會既有經費外，也將再以其中約1000億元額度，投注「加強韌性經濟方案」，來因應全球通膨及國際經濟挑戰的衝擊；最後剩餘金額約1800億元，除預留一定財源以備不時之需，在財政許可範圍內，也會適時研議與全民共享的可行方案。

今日國安高層會議約歷時3小時。與會者包括：賴清德副總統、行政院長蘇貞昌、副院長沈榮津、總統府秘書長李大維、國家安全會議秘書長顧立雄、國家安全會議諮詢委員傅棟成、行政院秘書長李孟諺、行政院政務委員兼發言人羅秉成、國家發展委員會主任委員龔明鑫、經濟部長王美花、交通部長王國材、農委會主委陳吉仲、衛生福利部長薛瑞元、金融監督管理委員會主任委員黃天牧、主計總處主計長朱澤民、中央銀行總裁楊金龍、內政部代理部長花敬群、財政部代理部長阮清華、總統府副秘書長黃重諺等。

總統蔡英文在聽取相關部會的情勢分析及因應措施簡報後，會議中進行完整深入討論，進而歸納提出第一波經濟民生因應措施，並做成七項結論如下：

一、減輕居住負擔、提高居住品質，持續落實居住正義。

透過五隻箭，來減輕居住負擔，提升優質的居住環境，持續實現居住正義。首先，推動《平均地權條例》修法防止炒作；其次，持續推動興建社會住宅外，並推動長期使用權住宅計畫，並鼓勵民間參與，讓平價住宅的供給更多元化；第三，將現有租金補貼政策更簡政便民，更要擴大租金補貼，減輕租屋族負擔；第四，規劃房貸補貼方案，減輕房貸族壓力；第五，協助並獎勵危老房屋改建與品質提升，將都更審議全面簡化加速，並鼓勵老舊公寓加裝電梯，提升住宅品質。

二、擴大公共運輸補貼，減輕通勤族交通負擔。

由中央主導、地方參與，推動北北基桃、中彰投、南高屏等三大生活圈通勤族公共運輸補貼方案。同時，花東及離島地區，以及個別縣市之旅運需求也將與地方政府溝通，採取因地制宜規劃通勤或觀光公共運輸。在降低民眾負擔的同時，達到鼓勵使用公共運輸工具，紓解交通壅塞及降低交通事故，也邁向淨零轉型的目標；並透過擴大公共運輸量能，擴大居住地點的選擇。

三、加強照顧弱勢族群，提供貼心關懷服務。

針對低收入戶及中低收入戶，明年持續加發生活補助，並從明年起，針對失能等級達4級以上之住宿長照機構住民加碼補助。並且，增加實（食）物銀行充實冷藏及冷凍設備，推動綠色照顧站擴大供餐，以及供應平價幸福餐盒，並持續與通路業者協調，設置平價專區或抗漲專區等服務，加強照顧經濟相對弱勢族群，並及時關懷服務。

四、協助傳統產業及中小企業朝向低碳化、智慧化、模組化升級轉型。

面對全球經濟動能減緩，尤其是國際出口市場停滯的嚴峻挑戰，最脆弱的中小企業需要進行根本性的調整。短期內採取「雨天不收傘」的態度與措施，除提供相關產業貸款或利息補貼外，並協助傳統產業及中小企業升級轉型，推進生產型態轉型再造，達到低碳化、智慧化、模組化三大目標，同時協助中小企業廠房朝向合法、永續且更有效率的經營。

五、強化農漁基礎設施，照顧農漁民生計權益。

農民也是在任何經濟體中，易受外在環境影響的一環。為因應氣候變遷對生產環境衝擊，並穩定國內糧食安全供應，將從四個面向協助農漁民生計。第一，加強完善農業基礎環境建設，包含：全面規劃並分階段實施灌溉及相關農水路建設，並改善養殖漁業進排水路工程系統；第二，提供設備現代化及畜禽、溫網室更新，以提升農漁產業生產效率，確保農產品安全及農業競爭力提升；第三，優化綠色生態環境給付，保障國內農地生產；第四，擴大農保及農民職災保險投保金額及給付，確保百萬農民安心從農更有保障。

六、加速國際觀光客來臺，明年目標600萬人次。

以提前於2023年入境觀光客達到600萬人次為目標，針對旅行業招攬國際旅客來臺、境外企業獎勵員工來臺旅遊、修學旅行、郵輪及包機獎助等，提供獎勵補助措施；同時，針對自由行旅客來臺，也提供優惠方案，加速疫後旅遊市場復甦。

七、持續穩定整體物價，特別關注日常所需民生品價格。

今年以來國際原物料價格攀升，推升全球通膨壓力。政府將持續提供資源以補貼電價、油價等方式，並將減徵大宗物資稅負將延長至3月，從源頭控制能源及各項原物料的價格，並嚴查壟斷、囤積、哄抬，盡力維持全球通膨對台灣物價的衝擊。