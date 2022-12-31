外傳交通部新春記者會延後，是因內閣改組、交通部長將換人有關，對此，交通部長王國材今（31）日下午受訪時回應，表示是因為正在準備資料，要在過年前把最新的資料更新後，再向媒體作報告。另外有關台鐵公司化子法協商的進度，王國材也進一步說明。

原本預訂台鐵公司化子法協商要在今年底完成，但前看起來進度稍微落後，王國材回應，目前子法是由交通部推動會報整合行政院各部會的意見後，再把子法的內容給台鐵勞資協商，但目前發現台鐵勞資協商不是很順利。

為了加速子法協商，交通部也在上周五開始，邀請台鐵工會到推動會報直接與行政院各單位直接面對面討論，到目前為止大概有9項有大致上的共識，其他的還在討論當中。

至於公司化的時程，王國材表示，目前的時程表示預定明年1月份子法訂定完成後，對於2024年度的預算將在3月有初稿出來，6月份會有初步的董事會成員，因為很多子法要通過董事會，所以董事會要先出來，如果照這樣的時程來預估，還算來得及。

王國材強調，最重要的是在溝通過程中，工會本於會員的權益，希望爭取到最大，交通部也期望能夠在當中取得平衡點，有些政府該怎麼來協助的，或本身可能有一些限制的，過去都有一些範例可以做參考，來持續做溝通。