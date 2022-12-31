水上國小今舉辦120周年雙甲子校慶，展出文物收藏家孫慶鴻無償捐給學校的日據時期學級紀錄簿。（呂妍庭攝）

水上國小今舉辦120周年雙甲子校慶，展出文物收藏家孫慶鴻無償捐給學校的日據時期學級紀錄簿。（呂妍庭攝）

水上國小今迎來120周年雙甲子校慶及新建PU跑道落成啟用。（嘉義縣政府提供 ／呂妍庭嘉義傳真）

2022年最後一天，嘉義縣創校百年的水上國小、光榮國小不約而同辦校慶活動迎接新的1年，水上國小更迎來120周年雙甲子校慶及新建PU跑道落成啟用，校方精心籌畫的《水上雙甲子．走過一輩子》特展，展出台灣藝術史上重要畫家陳澄波在校任職的在職證明，以及文物收藏家孫慶鴻無償捐給學校的日據時期學級紀錄簿，保存良好的紀錄簿從教育視角見證台灣在戰爭下的庶民生活，成百年老校極為重要的歷史典藏。

今水上國小PU跑道落成啟用，嘉義縣長翁章梁、水上鄉長林緗亭、縣議員江佩曄、黃榮俊、黃惠汝、詹琬蓁等人到場剪綵，翁章梁說，水上國小新建PU跑道獲經費補助700萬，感謝施工單位全力建造，才能如期在今天使用。

除動態表演與競賽活動，水上國小更安排老照片回顧展、攝影作品展、教師花藝展等，在校史室展出的《水上雙甲子．走過一輩子》特展，不但有陳澄波於水上國小任職期間的在職證明，還有日據時期學級紀錄簿，當年老師在紀錄簿中寫下讀方、算數、歷史、體操、國畫、農業等課程進度，字跡工整，還有日據時期最後一任校長「曾我銀一」的蓋章，歷史價值珍貴。

義竹鄉光榮國小今舉辦101周年校慶，也是轉型成為KIST實驗學校的滿周年。（嘉義縣政府提供 ／呂妍庭嘉義傳真）

義竹鄉光榮國小今迎來101周年校慶，也是轉型成為KIST實驗學校的滿周年，兼具歷史與時代新貌，多位歷屆校友參加「返校日」，翁章梁也出席獻上祝福，並頒贈捐資興學感謝狀給支持校方教育經費的單位。

義竹鄉光榮國小今舉辦101周年校慶，也是轉型成為KIST實驗學校的滿周年，學生展現活力。（嘉義縣政府提供 ／呂妍庭嘉義傳真）

翁章梁表示，一間學校經過百年，就代表可能在場孩子的阿祖也在這邊上過課，期間有日據時代、國民政府來台、戒嚴時期到民主自由的年代，每個時代教育內容不盡相同，但相同目的都是為了啟蒙孩子認識世界，謝謝奉獻其中的師長，讓台灣的未來茁壯。