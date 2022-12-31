興隆國小在全國國小盃羽球錦標賽大放異彩，獲得小六女團組冠軍、小六男團組季軍、小五男子雙打組季軍及小四女團組季軍，縣長楊文科（中）頒獎表揚。（羅浚濱攝）

新竹縣羽球大放異彩！竹北市博愛國中羽球混雙選手黃子源、龔嘉誼代表台灣參加2022年亞洲青少年羽球錦標賽奪得金牌，黃子源並拿下U15男子雙打銅牌，表現出色。興隆國小羽球隊更在全國國小盃羽球錦標賽大放異彩，為新竹縣拿下首座小六女團組冠軍等殊榮。

縣長楊文科日前頒獎給得獎選手，指新竹縣羽球蓬勃發展，這次博愛國中、興隆國小分別在國際賽、國內賽都有傑出表現，感謝學校、教練及選手的努力，希望選手們能在接下來的全中運，能再為縣爭光。

博愛國中選手黃子源、龔嘉誼，11月在大金之星菁英邀請賽獲得混雙冠軍，接著到泰國參加亞洲青少年羽球錦標賽奪冠，黃子源並在男子雙打組獲得季軍，新竹縣將舉辦全中運，2人也將一起代表新竹縣出賽。

黃子源和龔嘉誼都是首次出國比賽，都說很緊張，是很特別的經驗，透過和隊友互相聊天分散緊張的情緒，後來漸入佳境，也打得愈來愈順手，沒想到能站上國際頒獎台！

「能獲得亞青盃金牌很不容易！」博愛國中校長郭雅玲感謝教練陳政雄在清晨、放學期間積極培訓選手，也很感謝各界協助，讓學生能心無旁鶩專注練習和比賽。

興隆國小選手今年在全國國小盃羽球錦標賽大放異彩，一舉獲得小六女團組冠軍、小六男團組季軍、小五男子雙打組季軍、小四女團組季軍等殊榮。

教練陳百柔說，羽球隊每天約練習3、4小時，並且以賽代訓，一年比賽約12到15場，會到不同縣市觀摩交流，學生在每場比賽都盡全力，拚每1顆球，也超越去年的第二名成績，贏得冠軍真的很開心！

興隆國小校長葉瑞珠謝謝教練、體育組長及所有家長、後援會的支持，今年獲得羽球隊成軍8年以來的最佳成績，羽球隊6年級學生預計銜接博愛國中羽球隊，目前亦有到博愛國中參加練習，互相切磋，精進球藝。