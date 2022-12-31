李鍾碩今(31日)被爆出熱戀IU長達4個月，稍早霸氣發聲明認愛：「最近從朋友關係發展成戀人，真摯地交往中」，而IU所屬公司EDAM娛樂也跟進發聲，希望外界能守護這段感情，證實兩人正在交往中。

根據韓媒《Dispatch》報導，李鍾碩和IU被爆到名古屋共度聖誕假期，事前還特別訂不同地的機票試圖掩人耳目，據悉整趟行程還是由李鍾碩親自規畫，兩人雖然一前一後返國，不過各自現身機場時，都揹著同款包包及戴著同款眼鏡，也讓這段交往4個月的戀情因此曝了光。

李鍾碩所屬經紀公司得知戀情曝光後，先是發聲明表示「確認中」，不過相隔不到一小時，他便霸氣發聲明認愛「「從好友發展成戀人關係，真摯地交往中」，希望外界能夠支持兩人的戀情，隨後IU的公司EDAM娛樂也跟進認愛，聲明中表示「兩人最近從同事發展成戀人，希望粉絲能以溫暖視線看待」。

據悉，李鍾碩與IU十年前主持《人氣歌謠》，傳出兩人私下鬧不合，但結束合作後又成為好朋友，而李鍾碩昨(30日)在MBC演技大賞發表得獎感言，提到服完兵役對未來感到茫然時，有人不斷給予他積極正向的鼓勵，接著感性告白「我喜歡你很久了，也非常尊敬你」，這段時間也讓自己努力成為更好的人，當下就被推測是「認愛舉動」，果不其然今天就被爆出與IU的戀情，讓網友們紛紛獻上祝福。