瑞豐國小在今年最後一天舉辦49年校慶，首先由跆拳道社團表演開啟序幕，隨後由學生勁歌熱舞為校慶帶來光彩，此次瑞豐國小將科技感與拒毒議題融入校慶活動，設計了許多科技活動，也將教育局反毒行動車駛入校園，整個校慶活動充滿了科技感與正面力量。

瑞豐國小的特色主要是科技課程，雖然教育部訂定國一開始才會有科技相關課程，但瑞豐國小獨步全台，將科技課程從小學三年級就開始進行，除了課程外，瑞豐國小也成立機器人校隊，參與各種科技比賽，明年更預計出國為台灣爭光。

因此今年瑞豐國小校慶以最有特色的科技感為題，現場有機器人致詞、大秀機械熱舞秀，以及機器人遙控體驗，將校內發展機器人特色課程的亮點嶄露無遺；而腦力激盪的闖關活動，讓大家與機器人互動體驗，學生設計的創意機器人充滿巧思，機器人（mbot）進行FLL競賽演示，讓學校內「智造奇機館」參觀人潮熱烈。

此外，學校也邀請教育局反毒行動車入校，透過反毒體感遊戲，將反毒、行動、科技相互結合，拒毒小尖兵學生代表也設關宣導，以「拒毒8招」與識毒等文宣進行反毒常識闖關問答。

瑞豐國小校長曾振興表示，這一次校慶是為了明年50周年暖身，聚焦在體力與腦力運動上，因為瑞豐國小曾在賽跑項目創下全國紀錄保持，因此更加著重於此，而腦力運動則是利用機器人設計來做激盪的學習，也突顯學校本來的科技課程，所以在校慶的校長致詞上才選擇有別於傳統的致詞方式，透過機器人與校長的對話來向嘉賓們進行致詞。

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