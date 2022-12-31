對於塞車民怨不斷，桃市府水務局回應，已增加工作井加速趕工，力拚過年前完成第一階段管線主體工程。（徐玉樹提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市龍潭區聖亭路、中豐路口是龍潭聯外重要道路，車流量相當大，今年3月起施作汙水下水道接管2階段工程，原定今年底完成管線埋設並撤收工作井與圍籬，但12月中遇到地底障礙物，導致第一階段工程時間延長，也因封閉一條車道導致尖峰時段大塞車，民怨不斷。桃市府水務局回應，已增工作井加速趕工，力拚過年前完成管線主體工程。

聖亭路、中豐路口為龍潭往返龍潭科學園區、楊梅、埔心、平鎮工業區的重要路段，今年3月中旬開始，因施作汙水下水道系統管線，封閉內側車道施工，導致尖峰時段天天大塞車，引起在地通勤民眾抱怨連連。

市議員徐玉樹指出，此工程施作造成當地交通嚴重打結，接獲許多用路人反映「塞車塞到很辛苦」，強烈希望工程早點完成，徐也建議加派人力並利用夜間時段趕工；市議員張肇良也說，許多在龍科上班的市民，1分鐘都不能遲到，此工程導致交通壅塞，附近又沒小路可走，已對通勤造成很大困擾，盼早日完工還給鄉親順暢用路環境。

對此，水務局汙水企畫工程科說明，桃園市龍潭區凌雲里、八德里汙水下水道系統分支管線及用戶接管工程採2階段施工，第一階段施作汙水下水道主體管線，原預計今年底可埋設完成並撤除工作井和工程圍籬，但12月中旬時，地下工程遇到比管徑還大的地質障礙物，至今仍未排除，將採鋼套環工法嘗試人工挖掘排除。

汙水企畫工程科表示，目前預計明年1月15日前將下水道工程施作完畢，並先撤除工作井與圍籬，待過完年後，再進行8處人孔收築工程，屆時就能避開交通尖峰時段且圍設面積小，降低對交通影響，預計明年3月初整體完工。

汙水企畫工程科強調，目前工程進度超前，剩餘6管段施作中，關於工程造成用路人不便，水務局也協調廠商加派義交24小時現場指揮疏導並加速趕工，依原契約僅3個工作井來施作，現場已增加到6組，每日也延長工作時間到晚間9時，會盡速完成。