婦產科醫師王樂明的老婆今年因卵巢癌過世，某天王樂明收到陌生網友的訊息，對方稱被他的老婆附身，讓他有問題就快點問，由於這個狀況實在是太離奇了，起初他根本不相信，直到網友說出了老婆生前常常唸他的話，他才愣住，因為這些日常的細節都是在家裡發生的，別人不會知道。

王樂明昨在節目《新聞挖挖哇》上分享，從前聽人家說家人過世會回來託夢，但老婆過世到現在，他卻從未夢見過老婆，為此他還感到很失落。結果近日有一位自稱擁有靈異體質的女網友告訴他，其實老婆經常回家裡，看看你在幹嘛，看看孩子們好不好。

王樂明表示，這位擁有靈異體質的女網友還說，其實他老婆現在就附身在她身上，她感覺身體很冷，如果他有什麼問題想問就趕快問，她才能趕緊舒緩身體的不適，而他突然聽到這些事情，其實不太相信。

王樂明指出，這位女網友接著開口解釋說「你老婆現在就在你身後，她常常都待在家裡，你沒有感受到嗎？」他回說沒有感覺，只是偶爾會覺得家中東西有微微移動，但他認為這是因為房子偷工減料，地震來的時候會晃動所致。

王樂明說，雖然他不太相信女網友的話，但是他最終還是忍不住問「那她（老婆）現在過得還好嗎？有沒有什麼事情要跟我講」，結果女網友立刻換了一個語調說，你幹嘛問這些傻問題啊！當初我就跟你講過沒有。接著又說「叫你不要一直躺在沙發上，然後又不蓋被子，又不穿衣服。」讓他當場愣住。

王樂明表示，他下班回家以後，經常會打赤膊在沙發上看電視，然後就開始昏昏欲睡，而老婆總是怕他著涼，因此會一邊唸他，一邊走去房間拿毯子讓他蓋，而這些都是發生在家裡的很細節的事情，更不要說他從未見過這位女網友，但對方說出來的叮囑卻和老婆說的話一模一樣，讓他忍不住相信了。

王樂明表示，他接著問女網友，他老婆有沒有想告訴孩子的話？女網友稱，她對孩子們感到很抱歉，當初因為疫情的緣故，沒來得及和孩子們好好說話。另外，也勸王樂明不要對孩子的課業太操心，要給孩子們一點時間去消化悲傷，差不多1年後孩子們的成績就會慢慢恢復了。

王樂明說，因為聽到老婆這麼說，因此他現在也不太苛求孩子的成績，只要每天有吃飽、好好寫作業就好，然後周末也會盡力抽時間帶他們出去玩。

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