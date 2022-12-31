跨年完緊接著就是追元旦第一道曙光，台北天文館指出，2023年第一道曙光在花蓮縣柏南山，時間是元旦當天清晨6時3分37秒，日出時間為清晨6時28分5秒，本島平地第一道曙光則是台東縣三仙台嶼6時10分22秒，日出6時34分54秒。《中時新聞網》整理全台迎曙光景點，以及曙光、日出時間，供民眾參考。

氣象局分析2023年元旦當天迎曙光的機率，1月1日受東北季風影響，北部、東部有短暫雨，因此北部、東部想看曙光並不理想，新竹以南迎曙光機率大。至於2022年最後一道夕陽，台北天文館表示是在太平島，日落時間為晚間6時11分32秒。台灣本島最晚日落則在屏東縣泰武鄉的北大武山，於晚間5時31分19秒，平地是高雄西子灣，晚間5時26分33秒。

台南市左鎮二寮日出美景，是南部迎2023曙光的勝地。（本報資料照片）

●二寮日出平台

時間：曙光6：12、日出6：37

地點：台南市左鎮區二寮里

台南二寮被譽為最接近城市的曙光，全台灣海拔最低的觀日出勝地，有雲海相伴，充滿仙氣。

西拉雅國家風景區管理處的二寮曙光，吸引遊客爭睹曙光美景。(西拉雅國家風景區管理處提供)

●墾丁龍磐草原

時間：曙光6：10、日出6：34

地點：屏東墾丁國家公園龍磐草原

龍磐草原是全台唯一能同時目睹巴士海峽、太平洋與台灣海峽的壯麗汪洋，有360度無敵視角，就連美國有線電視新聞網《CNN》近日票選「亞洲18個非主流旅遊城市」，台灣墾丁也上榜，並指「如果沒有到龍磐公園，墾丁之行就不完整」，龍磐公園崎嶇的海岸線、懸崖、山丘構成令人瞠目結舌的景觀，當曙光自海平面升起的一剎那，加上狂野落山風迎面襲來，每年總有數以萬計遊客到場體驗。

CNN指出，沒到龍磐公園，墾丁之行就不完整，形容當地美景美到「下巴都要掉下來」、「令人震驚」。（shutterstock）

屏東林管處指出，坐擁世界級360度山海景色的墾丁國家森林遊樂區觀海樓也能迎曙光。（屏東林管處提供／謝佳潾屏東傳真）

●台東縣三仙台

時間：曙光6：10、日出6：34

地點：台東縣成功鎮三仙台遊憩區

台東三仙台是東部迎曙光的最佳景點之一，但因八拱橋受917、918地震影響被震歪，現在封閉施工暫停對外開放，因此元旦迎曙光不能登橋過島，相關活動也取消，不過三仙台是開放場域，現場會有夜間燈光，仍可前往欣賞日出、曙光。

根據中央氣象局預測，2023年全台本島平地第一道曙光在台東三仙台。（本報資料照片）

●新北東北角

時間：曙光6：11、日出6：36

地點：宜蘭頭城鎮外澳沙灘

北部民眾可到宜蘭東北角頭城鎮外澳沙灘看龜山朝日，結束後可到附近區域爬山、健行、騎自行車並順便到礁溪泡湯。

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處今年將在宜蘭頭城外澳服務區舉行「曙光迎浪」活動。（東北角管理處提供／蔡雯如新北傳真）

●太平山

時間：曙光6：06、日出6：30

地點：太平山國家森林遊樂區

太平山海拔2000公尺，是北台灣賞元旦曙光、日出絕佳地點之一，元旦當天提早在清晨3時開園。推薦欣賞日出的景點共有6處，包括：太平山莊觀景台、蹦蹦車車站月台欣賞「三星山日出」、翠峰景觀道路14k觀景台觀賞「雲海日出」、翠峰湖環山步道0.8K觀景平台欣賞最美湖景日出、翠峰湖環山步道3K處觀賞「雲海日出」及望洋山步道觀景台觀賞「龜山朝日」。

太平山的日出美景讓人心醉。（圖／羅東林管處提供）

●南投金龍山、日月潭、合歡山

時間：曙光6：10、日出6：34

地點：南投金龍山、日月潭、合歡山

「金龍山曙光」是賞日出秘境，中部首屈一指的迎曙光勝地，海拔820公尺，擁有雲海、琉璃光、晨曦等名山勝景。另外也可選擇在日月潭湖光水色、霧氣繚繞的夜幕，迎接曙光。

遊客在清境農場參加全台最高海拔的跨年晚會後，前往合歡山迎新年第1道曙光。（林務局南投林區管理處提供／楊靜茹南投傳真）

●嘉義阿里山

時間：曙光6：08分、日出6：33分

地點：阿里山國家森林遊樂區，祝山觀日平台

阿里山每年元旦都會舉辦高山音樂會迎接新年第一道曙光，可來阿里山聽音樂感受日出雲海，或是在阿里山的隅夷處耀瑞峰1314觀景台迎接元旦第一道日出。

小笠原山日出雲海。（圖片提供：交通部觀光局阿里山國家風景區管理處黃源明）

●台東縣太麻里

時間：曙光6：11、日出6：35

地點：太麻里曙光觀景平台，位於舊台9線華源段

台東縣太麻里鄉華源村舊台9線上，有座新建的曙光觀景台，不僅太平洋及W型華源灣盡入眼底，清晨普悠瑪列車迎著日出，與公路同時入鏡，絕佳視野不輸多良火車站，是鐵道迷搶拍日出火車的熱區。

從台東太麻里曙光觀景台往北拍，可留下普悠瑪列車，在晨光中駛過華源灣的美景。（資料照 莊哲權攝）

●馬祖西莒島

時間：曙光6：20、日出6：45

地點：西莒敬恆國小操場

民眾可到馬祖西莒島參加升旗典禮，並在前線島嶼、百年古蹟與沙灘海濤陪伴下迎新年賞日出美景。

其他地點的曙光、日出時間包括基隆潮境公園曙光清晨6時12分、日出清晨6時37分，新北鼻頭角曙光清晨6時11分、日出清晨6時36分；澎湖西嶼曙光清晨6時18分、日出清晨6時43分、東沙島、金門曙光為清晨6時24分、日出清晨6時49分。