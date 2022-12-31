斥資2億的竹圍漁港遊艇專用碼頭，還在保固期內就損壞，桃園市農業局已先將損壞的箱體吊起修復，原席位空蕩。(蔡依珍攝)

斥資2億的竹圍漁港遊艇專用碼頭，還在保固期內就損壞無法停靠，初步調查是前朝為了拚提早完工，便宜行事採用鄰近的水文報告，未再量測竹圍漁港的波浪靜穩度，忽略浪差近1公尺，導致頻繁碰撞損壞，桃園市長張善政將其列入3大體檢工程之一，目標百日內提出遊艇碼頭修復、安全及永續經營改善方案。

議員詹江村選前踢爆，市府為打造「桃園版漁人碼頭」，在竹圍漁港改建新遊艇專用碼頭，分為A、B、C、D共4區提供63席遊艇停泊，豈料設計不良，2021年3月完工、4月驗收啟用，不到1年D區和A區的碼頭就斑駁四散，隨海浪載浮載沉，痛批2億工程只剩失憶和回憶，近日再曝前朝便宜行事未做水文報告，若要抵擋東北季風大浪，恐要再斥資6000萬改善。

竹圍漁港有堤防保護的B、C區46個遊艇船位仍可供停泊，專家學者已確認安全無虞能繼續營運。(蔡依珍攝)

竹圍漁港有堤防保護的B、C區46個遊艇船位仍可供停泊，專家學者已確認安全無虞能繼續營運。(蔡依珍攝)

新任副市長王明鉅上任第2天立即率祕書長詹榮鋒、農業局長陳冠義和設計建造、施工廠商現場會勘。陳冠義說，爬梳損壞紀錄，63席船位以最靠外面的D區3席中大型船位，在去年1月19日最先損壞，接著是A區14席小型船位於4月6日通報毀損，至於有堤防保護的B、C區則狀況良好且安全無虞，46個船位可供停泊，專家學者已確認安全無虞能繼續營運。

陳冠義說，根據去年12月最新出爐的水文調查，原本預估僅20至40公分的浪差，但實際高達50至90公分，深入追查發現，2016年規畫施作時，僅拿鄰近的台北、觀音水文報告參照設計，沒有竹圍漁港的水文報告，忽略東北季風和當地地形地貌的影響，導致風浪直接衝擊A區和D區浮動碼頭，互相碰撞而毀損，但究竟是設計疏失或施作未考慮浪潮因素，農業局已辦理第三方鑑定標案，釐清及追究廠商責任。

陳冠義說，總計1億8929萬的工程包括碼頭、排水、景觀、道路、照明等5大工程，其中浮箱體僅約4000萬元，修復中的17席位要價不到千萬，不諱言水文報告提出4個建議方案，其中之一就是要再斥資6000萬設計防坡堤，但他認為，花6000萬保護不到千萬的建設不符合經濟效益，且突堤加長恐會影響航道。

「修復很簡單，但要維持很難！」陳冠義說，已先將損壞的箱體吊起修復，因浮動碼頭都還在5年保固期內，依契約廠商會全權負責，不會花到公帑，但整修後要能永續經營才是首要責任，張善政已指示把竹圍漁港遊艇碼頭列為公共工程總體檢委員會的優先體檢清單，將依據漁港靜穩度調查報告及專家學者意見，在就職百日內提出安全、永續的改善方案。

議員徐其萬說，前縣長朱立倫時代興建的漁船碼頭，已啟用近20年仍能正常使用，鄭文燦時代興建的遊艇碼頭才啟用1年多就毀損，樂見張善政列入優先檢討清單，請「公共工程體檢委員會」查清楚，百日內提出永續經營方案，給民眾一個交待。