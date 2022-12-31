季男妻子李女見公車朝他們一家三口行駛而來，趕緊要抱嬰兒車上兒子保護，更疑似伸手推開丈夫，被迎面而來的公車撞上。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

公車左轉撞上一家3口，造成母嬰慘死。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

公車左轉撞上一家3口，季姓丈夫被擦撞彈開倒地輕傷。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

季男被公車擦撞後，趕緊起身去抱被撞飛倒地的兒子。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

季男抱兒子，立刻察看被撞倒在地的妻子。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

公車左轉撞上斑馬線上一家3口後，仍行駛約20公尺才停下。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

台中市27日深夜發生公車撞死母子悲劇，造成伊拉克籍丈夫季姓男子痛失妻兒，意外發生當下影片今（12月31日）曝光，肇事公車快速左轉，走在斑馬路上推娃娃車的季男當下伸手護妻，其妻則抱緊嬰兒車上兒子保護，最後公車撞上那一刻，妻子疑似伸手推開丈夫，自己則抱嬰兒被撞倒地，才讓季男只受到輕傷，躲過死劫。

這起公車撞死人意外發生在12月27日深夜，季男一家3口晚上11點多在北區中國醫藥大學對面的學士路、英才路口走斑馬線過馬路，已快過完路口卻遭到高速左轉公車撞上，走在右側的妻子首當其衝撞上倒地被拖行、嬰兒車的兒子也被撞飛，丈夫被擦撞彈開到一旁，警消到場救護時，季男妻兒當場無呼吸心跳，經送醫搶救仍回天乏術，兩人身上都有多處瘀傷及擦挫傷，而季男只受到輕傷。

從路口監視器畫面可見豐原客運280路公車行經學士路、英才路口快速左轉直接撞上正在過馬路的季男一家3口，公車撞人後並未立即停車，還往前行駛20公尺才停下，肇事的陳姓司機此時才下車跑向倒地的李女察看，隨即又跑回車上，再下車看著抱兒子的季男。

倒帶回到公車撞人的瞬間，季男原本走在妻子左側推嬰兒車，發現公車快速左轉朝他們而來時，當下伸手護住妻子，其妻則抱緊嬰兒車上兒子保護，最後公車撞上那一刻，妻子疑似伸手推開丈夫，自己則抱嬰兒被撞倒地，季男倒地後立即起身抱起兒子並察看妻子狀況。

看到妻兒奄奄一息，當場崩潰跪地，他受訪時曾形容，他抱兒子時還有一絲氣息，1分鐘後斷氣，妻子5分鐘後也過世了。隔日更氣憤表示，公車「開得很快、超級快速」。

肇事的陳姓司機經酒測並無酒駕，他也供稱因天色昏暗、視線死角沒有看到人才釀禍，檢方訊後依過失致死罪將陳男移送，諭知10萬元交保候傳。