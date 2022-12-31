Using drones to capture wildlife video footage. 🐊😮 pic.twitter.com/RCdzhTcGSf — H0W_THlNGS_W0RK (@HowThingsWork_) December 19, 2022

社群網路平台推特（Twitter）上一支影片吸引了廣大網友的注意，支短吻鱷（Alligator）跳出水面，咬住空中的空拍機拖入水裡，隨著空拍機越來越流行，飛行跟懸停的優勢可以拍攝到相當壯觀的空中畫面，所以使用空拍機自然也已成為拍攝野生動物的完美方式，但使用無人機拍攝野生動物也可能會出些一些意外。

影片畫面顯示，一架空拍機飛得非常接近水面，因為可以，看到好奇的短吻鱷僅跟著它游，鰐魚可能被無人機發出的噪音所吸引，當無人機一直在周圍盤旋時，這隻短吻鱷突然跳到空中一口咬住，非常突然。

事實上短吻鱷魚可以跳出水面高達5英尺（1.5公尺），來捕獵水面上方低垂樹枝上閒逛的動物，他們透過強健的尾巴巴擺動推近自己來做到這一點。大型的雄性短吻鱷是非群居性的動物，並有領土的概念，會攻擊侵入領土的物種甚至其他鱷魚，短暫的速度爆發，可以達到時速11公里左右，很顯然，這台空拍機打擾到牠了。