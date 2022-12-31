2023年元旦連續假期疏運，交通部台鐵局自2022年12月30日至2023年1月3日共計5日為疏運期，對號列車座位數增加7萬5422個座位，創下史上新高。其中12月31日為節前旅客返鄉、出遊、及跨年活動的重點日，加上後疫情解封，預計單日旅客運量將達70萬人。

為加強假期疏運能力，台鐵局配合新購EMU3000型及EMU900型新車投入，調整加班車班表，全線合計加開139列次、加掛48輛次，使運能較平日增加5.8％（東線增加14.1％、南迴線增加4.9％、西線增加2.7％）。

另與去（111）年元旦疏運比較，對號列車座位數增加7萬5422個座位，增幅約5％，創下史上新高，另外因應北、中、南、東各區跨年活動，再增開25列區間車，以滿足活動散場後民眾搭乘所需。

台鐵局長杜微表示，台鐵近年辦理安全改革，尤其是車輛汰換已具初步成效，這次元旦連假疏運提供運能也創下紀錄，明年的春節假期疏運一定會順利進行，提供國人更佳的旅運服務。