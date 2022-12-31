論文門害台大國發所分裂 一般生批在職專班「亂源」

綠營政要論文抄襲醜聞重創台大國發所聲譽，所內如今亂成一團，一般生認為求學名聲被在職專班拖累，在職專班也氣不過，希望台大社科院與所方清楚交代。但在29日下午由台大社科院院長蘇宏達主持的座談會上，不只師生未達成共識，在職生更以聲明怒批會議公告倉促，無法排假與會，權益被嚴重侵害。校友對於台大國發所存廢，多數感到非常不樂觀。

台大國發所現況動盪不安，近日不只媒體傳出在職專班與博士班將在112學年度停招，一般生碩士班部分，政治與兩岸學界也瀰漫著國發所恐改名的說法，所內師生人心惶惶。

29日下午時近3點，蘇宏達親赴國發所與學生座談，所長劉靜怡也出席。

會議一開始，劉靜怡不斷詢問，報名參加的6名專班生是否出席？但現場沒看到人。也不斷與行政人員確定，線上會議如何把關，擔心有外人同步觀看會議。不過由於無法掌握線上情況，會議還是開始進行。

隨後，劉靜怡與蘇宏達皆提到，「論文門」爆發以來，所上老師與行政人員便不斷接到「不友善的電話」，還收到存證信函警告蘇宏達，並要求會議一定要開放線上參與。

不過在會中，幾位碩士生提問，想知道國發所是否減招或停招，蘇宏達沒有正面回答。

台大國發所校友L會後表示，這場座談會之所以召開，除了是學生想知道國發所何去何從，還有所內一般生認為，求學名聲被在職專班拖累，在職專班也氣不過，無法接受畢業證書上被加註「在職專班」4個大字，「感覺自己被差別待遇」，因此要求院方與所方交代，才會舉行這場會議。

L透露，由於會議公告倉促，希望與會的在職生無法接受，才會發出存證信函，表達強烈不滿，「沒想到最後時間選在平日下午，在職專班同學不可能來，他們氣死，覺得被針對。」

L轉述，一般生十分不滿在職專班不斷挑起戰火，有碩士生批評專班生「亂源還賣乖」、「在職班把事搞大，對誰都沒有好處」，吵得不可開交。

L還說，最近盛傳放話要收掉國發所博士班與在職專班的人是蘇宏達，而學生與校友大多也很清楚，劉靜怡也長期不滿在職專班。從會議上來看，兩人似連成一線，「才會直接對專班生放鴿子」。為此，校友大多不看好，至少認為在職專班停招，恐已成定局。