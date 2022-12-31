專業照顧失智老人的新埔學堂，有1位個案管理師和1位教導員，服務10位失智長輩，台灣愛的萌芽福利協會理事長劉志枰，31日捐贈一批物資外，並捐助15萬元，指定用作藝術治療課程，期拋磚引玉使社會大眾對失智者有更多的關懷。

新埔學堂個案管理師邱貞勤說，失智長輩對時空概念、理解與表達等能力可能有些退化，但對過去熟悉的技能及記憶仍在，只要引導投入到擅長的活動中，就會變得比較好。

她說，透過手作拼布工作，失智長輩在學習過程中會比較安定，也可以維持空間感與手眼協調、精細動作等能力，一舉數得。

台灣愛的萌芽福利協會理事長劉志枰捐贈15萬元的現金支票給新埔學堂，指定用作藝術治療課程，希望失智長輩在藝術治療師的引導與協助下，用藝術創作來探索自我，延緩失能失智惡化。

劉志枰盼透過實際作為倡議「失智友善」， 讓社會大眾對失智者有更多的關懷，也鼓勵亞健康熟齡長輩和輕度失智者參與大腦活化、手眼協調，降低失智風險並延緩惡化。

縣議員呂宛庭感謝劉志枰理事長捐贈善款15萬元，運用在聘請講師授課幫助長輩，讓失智社區服務關懷據點的新埔學堂長輩，增加更多元化的學習課程，讓長者多些刺激延緩退化，達到實質的幫助效益。

呂宛庭並表示，未來將與縣府盤點新埔在地偏鄉校園，好好運用閒置的教室空間，開放讓長者使用，因校園有良好的環境，如能讓長者幫忙修剪養護樹木花草，應能達到生活復能，提升自我價值感。