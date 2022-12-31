綠營政要「論文門」餘波盪漾，台大社科院院長蘇宏達29日下午親赴國發所與學生座談，不少碩博士生苦吐委屈心情，也詢問所方是否會參照外界期盼，徹查歷年所有論文，以示清白。對此，蘇宏達直接回應，此舉耗費時間，「不會做這樣的事情」。

前新竹市長林智堅與前桃園市長鄭文燦的國發所在職專班碩士論文，因涉嫌抄襲而台大學位被撤銷。這兩起綠營政要的學術醜聞，不僅重創蔡政府誠信，對於事發的台大國發所的打擊，更是沉痛與深遠。

在29日舉行的座談會上，有學生提問，對於外界希望國發所徹查歷年發表的學位論文，所方是否會做到？

台大國發所所長劉靜怡回答，論文類型有著各種型態，徹查論文這種「誅連九族」的方式，也許是個合理的做法，但在行政上是不合理的配置。不過針對被檢舉的論文，還是會依法處理，每位同學也該依照規定寫論文。

蘇宏達則說，依照論文審查機制，只要有人提出檢舉，具體事蹟都會被提交到教務處。但依照人力、物力與財力等方面考量，密集審查，對老師來說得耗費非常大的時間，所以不會做這樣的事情。

另外則有博士生反映，「論文門」爆發以來，對外投稿被拒絕收稿，「就問你是國發所，論文是不是抄來的？」為了證明論文出自於自己之手，他不惜耗費時間，向媒體投稿改寫論文的部分章節，篇數多達80到90篇，但沒想到卻被北部其他公立大學教授「拿去寫論文」，也就是投稿的還被抄襲，無奈又委屈。

劉靜怡回應，無法保證學生在學術市場上受到不利的對待，唯一能保證的是畢業一定沒問題。之後她更打趣地再補充：「所長也被罵成中共同路人，沒有關係啊！」言下之意即為替學生打氣，盼不要在意外界說法。