許多公司舉辦尾牙時都有摸彩活動，讓員工「有吃又有拿」。不過一名網友抱怨，日前尾牙抽獎時老闆開心中獎，卻沒有把獎品捐出來，讓他心裡很不是滋味，不料這時資深同事卻說，曾有人起鬨要老闆捐出獎品，後來竟再也沒出現在公司過。貼文曝光後，引發網友熱議，甚至還有人痛批：「噁心的公司」。

原PO在論壇《Dcard》發文表示，日前公司舉辦尾牙，還有抽獎活動，大家都很期待能把獎品抱回家，但讓人意外的是，抽中獎品的幸運兒居然是老闆，但老闆不僅沒有將獎品捐出來，還開心地上台拍照領獎，讓原PO大嘆：「第一次看到老闆名字會出現在摸彩箱裡面」。

原PO表示，當下就有資深同事向他透露，過去尾牙時老闆也曾中獎過，台下有員工不斷鼓噪，要老闆把獎品捐出來分給同仁，「過沒多久他就消失了」。

貼文曝光後，不少網友都認為，舉辦尾牙的用意是要犒賞員工，老闆把禮物帶回家實在讓人難以接受，「尾牙抽獎放自己籤的老闆好不要臉」、「正常老闆抽到都會捐出來」、「高層都會捐出來吧，自己拿很沒意思」、「好噁心的公司」、「我們公司規定二級主管以上不能抽」。

不過也有網友透露，自己公司新來的經理在尾牙時把抽到的獎品捐出來，還加碼1000元，現場氣氛瞬間被炒熱起來，沒想到尾牙結束後，卻遭到高層臭罵一番：「你區區一個小『經理』這樣做，讓公司高層抽中獎時如何自處」。