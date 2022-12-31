台中一名已婚張姓男子婚後多次前往養生館找小姐做半套性交易，在該處消費的信用卡簽單意外洩底，其妻子知情後氣得要求離婚並求償100萬元。台中地院審結，認定張男的行為破壞婚姻幸福美滿屬實，判應付前妻5萬元。可上訴。

判決書指出，張妻主張，於2016年間與張男結婚，現已離婚，但2人婚姻存續期間，張男多次前往各大養生館、生活館等情色按摩場所，進行半套性交易，她直到看到張男的信用卡簽單，才知情張男拒絕同居全是因為沉迷情色場所。

張妻認為，丈夫找按摩小姐的行為，已經逾越社會一般通念所能容忍的範圍，破壞她的婚姻幸福美滿，侵害配偶權，導致她承受巨大精神痛苦，故依法向丈夫求償100萬元精神撫慰金。

對此，張男辯稱，他與朋友的通訊軟體對話中雖提及自己接受情色按摩，但那僅是男性友人之間不甘示弱的吹牛對話，他實際上並無從事情色按摩，且有刷卡紀錄也無法證明他真的曾去該場所，希望法院駁回妻子的求償請求。

台中地院審理時，法官查驗張男信用卡消費紀錄，認定張男的確前往養生館消費，且張男多次與朋友傳訊息寫道，「慘我之前去按摩的事爆開了」、「看我的刷卡紀錄爆開」、「沒有按摩被抓包的經驗」等語，均顯示張男確實去做半套性交易，於婚姻關係存續期間進行半套性交易，足以破壞婚姻幸福美滿，酌情後判張男應賠償前妻5萬元。可上訴。