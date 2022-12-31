台中文心森林公園疫苗接種站再現搶打潮。（施勝桓提供／馮惠宜台中傳真）

大陸疫情封控鬆綁，國內現正展開第三波疫情，使得台中文心森林公園疫苗接種站再現搶打潮，一整個早上接種人數是上周的2倍數；負責該站接種業務的開業醫師施勝桓指出，近日很多大陸台商一家四口回台打國際疫苗，也有民眾是因為有出國需求而來接種；他也提醒，台商若要直接打次世代疫苗，應先到衛生局登錄在大陸施打的疫苗紀錄。

根據中央疫情指揮中心公布，台中今（31日）新增3212例本土個案，相較前一周12月24日2240例，有43.4％的增幅。其中未滿12歲425例佔13.23％，12至64歲有2489例、佔77.49％，65歲以上則有298例、佔9.28％。

而截至12月31上午8點為止，台中市新冠疫苗第一劑接種人數為278萬2388 人，全人口涵蓋率為99.03％，第二劑涵蓋率為93.74％，第三劑（追加劑）涵蓋率為78.62％，第四劑（第二次追加劑）接種涵蓋率為22.13％，第五劑（第三次追加劑）涵蓋率為4.37％。

衛生局也提醒市民，文心森林公園接種站將持續接種到112年1月20日，跨年不打烊。負責文心森林公園疫苗接種站的施勝桓觀察，文心森林公園接種站近期打氣回溫，尤其元旦連假首日出現搶打潮，除了打高端的民眾急著在出國前補打外，很多台商提早返國補打疫苗，多數為舉家打次世代疫苗，他也提醒台商若要直接打次世代，應先到衛生局登錄第一、二劑疫苗。

台中市衛生局說明，台中市新冠、流感疫苗接種資訊，可至台中市衛生局網站查詢；文心森林公園接種站每天都有，時間為每天上午9時30分到11時30分，採隨到隨打，提供莫德納、BNT、次世代BA.1、BA.5等劑型疫苗以及流感疫苗；而因應中央各項防疫政策鬆綁，112年元旦起台中市確診者關懷包、出借血氧機服務也將圓滿退場。