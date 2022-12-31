配合環保署7月「自備飲料杯享優惠」政策上路，台南市政府環保局也推出逛夜市自備餐具享優惠、推動循環杯租借服務、環保外送等措施，台南市環保局統計，今年1月至11月紙容器及塑膠容器回收約5萬3000公噸，較去年同期減少逾600公噸。

環保局指出，一次性餐具帶來很大的便利，想要改變使用習慣是高難度的事，只能不斷透過宣導、舉辦活動，潛移默化提升民眾環保觀念。如2020年「有店面」餐飲業應提供環保餐具給內用消費者選擇、「減塑商店認證」等，鼓勵大眾以自備飲料杯或便當盒消費，若臨時沒帶，也可借用循環杯，減少民眾使用一次性紙容器及塑膠容器。

環保局統計，今年1月至11月紙容器備及塑膠容器回收量約為5萬3000公噸，相較去年同期減少約1.11％。

此外，環保署自備飲料杯政策今年7月1日上路以來，環保局也從7月1日起擴大循環杯租借範圍，在永康、善化等13個行政區50家飲料店推廣「循環杯租借」活動，統計至11月底約有1300人次借用，減少約1500個一次性飲料杯使用。另，8月1日起於台南推行環保外送，由業者提供循環容器盛裝餐點並外送，統計至11月底，減少約5300個一次性餐具使用。

針對夜市也推出「迺夜市自備餐具享優惠」，共523攤餐飲攤商參與，減少2000個以上一次性餐具；10、11月舉辦「台南杯杯十在優惠」活動，共減少約2萬6000個一次性飲料杯使用。