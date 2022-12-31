D社元旦情侶提前報！李鍾碩熱戀IU「已獲家人認可」

29歲過去被封為「國民妹妹」的韓國女星IU（本名：李知恩）今(31日)傳出和李鍾碩（公司正名為：李鐘奭）交往4個月，稍早IU跟隨李鍾碩聲明，同步承認戀情，並希望大家能以溫暖的視線看待他們，引發熱議，部分粉絲甚至激動崩潰到至IU的維基百科，留下一句：「我的老婆突然不見了」。

IU出道多年，能唱、能演，更是全方位的才女，會寫歌詞譜曲，更會多種樂器，曾演出電視劇《我的大叔》、《德魯納酒店》，今年更以電影《嬰兒轉運站》獲得春史電影獎、釜日電影獎的新人女演員獎，她近10年都是《富比士》雜誌中選出年度韓國名人權力榜的前40強，今年上半年也在「最多Google搜尋量韓國演員」排行榜中獲得第一名。

網友在IU維基百科留言。（圖／翻攝自維基百科）

而外型亮麗的IU過去有過不少緋聞對象，曾與Super Junio成員銀赫、呂珍九、BIGBANG成員G-Dragon、李準基、金秀賢等傳緋聞，真的承認的只有2015年認戀音樂才子張基河，和這回與10年朋友李鍾碩升格成情侶。而IU今年10月曾出席李鍾碩弟弟婚禮演唱祝歌〈你的意義〉，當時IU上台影片被挖出，可見新娘見到唱祝歌的人是IU，不顧形象狂打老公的背，笑翻眾人。

網友挖出IU參加李鍾碩弟弟唱祝歌影片，新娘興奮打新郎背。（圖／翻攝自微博）

IU稍早透過經紀公司EDAM娛樂表示，兩人認識很久，最近正式開始交往，但對於外傳熱戀4個月的時間點則是藝人隱私，「無可奉告」，有網友崩潰到IU維基寫下「老婆突然不見了」，PTT韓星版上則是一片祝福，紛紛留言：「讓IU幸福吧，不幸福會被追殺的」、「好神奇又好配的一對，恭喜！」、「感動哭，拜託一定要好好照顧我們知恩」、「這兩位超可以！！！拜託一定要幸福」。