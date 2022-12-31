D社元旦情侶提前報！李鍾碩熱戀IU「已獲家人認可」

韓國演藝圈今(31日)拋出震撼彈！33歲韓國男神李鍾碩(李鐘奭)認愛女神IU(李知恩)，俊男美女的組合，讓外界都相當驚喜，其實李鍾碩和IU出道後雖然緋聞不少，但感情生活始終低調，這次是李鍾碩出道後第一次認愛，而IU也是繼歌手張基河後，第二次認愛而已。

李鍾碩出道至今緋聞不少，且都是女神等級，除了秀智、金智媛、權娜拉、韓孝周等，最知名的就是與他合作韓劇《皮諾丘》的朴信惠，兩人曾被拍到私下約會、一起出遊的照片，但都以只是好友否認戀情，讓韓媒《Dispatch》(D社)不忍了曬出多張證據照，寫下「李鍾碩和朴信惠既然都說是好友，那就祝兩人的友誼永遠長存吧。」

李鍾碩和朴信惠曾被D社曬出多張證據照爆戀情。(圖／取自韓網)

而全能女神IU緋聞對象也都大咖，除了Super Junior銀赫、金秀賢、李準基之外，她唯一認愛過的就是大她11歲的音樂才子張基河，兩人2015年D社爆出戀愛消息，IU也大方承認她們2013年第一次在廣播節目見面後，就一見鍾情，至今秘戀2年，因為這是她出道後首次認愛，也讓外界都相當驚喜，不過兩人相戀4年仍宣告分手。

IU出道後首度認愛對象就是大11歲的歌手張基河。(圖／取自韓網)

李鍾碩30日在「MBC演技大賞」拿下大賞時，就說特別要感謝一個人，「喜歡你很久也很尊敬你」，被外界猜是認愛前奏，沒想到31日就被D社爆出他告白對象就是IU，隨後李鍾碩和IU也同步承認戀情。