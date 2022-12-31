企排18年「跨年場」31日前往桃園市立體育館，首場由男子組屏東台電出戰conti，台電整場比賽「電力全開」，蔡沛彰、林宜暉以及黃正良的攻擊頻頻得手，讓conti毫無招架之力，雖conti雷諾與周冠宇兩人試圖反撲，但仍無法抵擋台電的穩定供電，終場台電就以25比13、21、22直落三收下8連勝，且穩居男子組龍頭。

首局conti雷諾來勢洶洶，二號位的重扣攻擊替本場比賽揭開序幕，但台電蔡沛彰與林宜暉的接連攻勢，立刻幫助球隊要回領先，加上詹旻翰前排的堅強防守讓conti毫無攻勢，conti立刻喊出暫停。暫停回來，台電繼續主宰戰場，團隊前排防守讓 conti 吃足苦頭，將領先優勢拉開至10分，周冠宇與雷諾雖苦苦追趕，但曾茂聰與甘明修詹旻翰局末「收尾」幫助台電穩固領先優勢。

第二局台電依舊首局的好手感，黃正良與許紋誠的攻勢幫助球隊取得領先，conti 再次喊出暫停調整。暫停回來，台電維持猛烈攻勢取得五分領先，雖conti一度將差距縮小至3分，但台電及時穩住陣腳，沒讓 conti 雷池一步，最後靠著蔡沛彰的快攻得手，台電取得2比0的局數領先。

進入第三局，台電靠著林宜暉與黃正良的重扣得手迅速取得領先，但conti雷諾、林聖恩與周冠宇緊咬比數，此時台電甘明修再次扮演奇兵，連續攻擊得手幫球隊擴大領先，conti喊出整場第3次暫停。暫停回來conti苦苦追趕，並在後段靠著林暘程的快攻將差距縮小至1分，台電喊出本場比賽第一次暫停，暫停回來林聖恩雖先將比數扳平，台電蔡沛彰與隊長戴儒謙幫助球隊穩住陣腳拿下勝利。