今年度全國稅收可望超過預算數4500億，朝野「還稅於民」訴求不斷，而政府政策如何因應明年景氣變化，也成為外界關注焦點。民進黨新潮流系大老、台灣產經建研社理事長洪奇昌專文指出，政府對明年總體經濟過度樂觀，對中小企業來說恐是長達1年的長夜，而面對景氣急凍，點燃內需引擎是必要之舉。

洪奇昌指出，由於明年美國利率將來到5.1％－5.25％並維繫一年時間，為避免利差過大，我國央行很可能還會再升息1碼。為避免利率上升，加劇中產階級以下民眾，尤其是中低收入戶其特定族群（如學貸）的利息負擔，政府可以補貼這些族群的利息負擔，達到照顧弱勢族群的目的。

洪奇昌認為，為緩衝明後年景氣的衰退，政府應擴大社福支出，尤其是照顧社會基層民眾，再者他們的邊際消費也是較高的；另外，對特定產業與一定規畫以下的中小企業，也應優先列入補助，因為這群159萬家中小企業維繫著920萬名的勞工，占全國就業的80.4％，份量很重。

洪奇昌統整國內外經濟情勢與財經智庫預測後分析，明年將是景氣嚴峻、政府須嚴陣以待的1年，政府與各智庫預期，經濟增長率將落在2.3％至2.9％，對比央行預測下修到2.91％，政府對台灣明年總體經濟過度樂觀，尤其是產業景氣差益甚大時，政府政策就更需細膩處理。

洪奇昌表示，2022年景氣快速下滑的因素，並不同於1998年亞洲金融風暴或2008年美國金融風暴所帶來的經濟衰退。當前高通膨問題並不只是源於太多的貨幣，在結構性因素還有美中貿易戰、淨零排碳、烏俄戰爭等，而企業生產成本的增加，最終將反映在更高的商品售價上，而全球供應鏈的重組與韌性要求、淨零碳排兩因素所帶動的物價上漲將是長期效果，且非貨幣政策所能抑制的。表示即使通膨在2023年能回落，但物價水準仍然回不去。

他指出，台灣是一個高度依賴貿易驅動經濟的國家，貿易依存度高達123％，資通訊是非民生必需品但又是台灣最重要出口產業之一。當歐美經濟因其升息而陷入消費和投資下滑、台灣資通訊業者正面臨一場疫情紅利退散後的庫存去化戰爭。原先申請台商回台投資、根留台灣加速投資的企業，可能都因庫存去化與訂單前景不夠明朗，而放緩投資擴廠步伐。 他表示，對於規模小、效率較低，且財務規劃相對不夠穩健的中小企業來說，面臨的，可能是長達一年的長夜。政府的長期財政紀律應有維繫而無虞。以短期觀點來看，財政政策是用來調節景氣循環的重要工具。

此外，日前政府公布2022年超徵稅額可達4500億元，他表示，這麼大的規模，可能意涵著政府在預算編列時，低估經濟增長及其對應編列的稅收，或是稅率上設定過高而有降稅空間，再或者，低估政府政事支出規模，導致該做政事而未即時執行。這是政府未來在編列預算時需更加精進的地方。